Hành khách 'giả chết' gây náo loạn sân bay vì phí hành lý quá cân

Sự việc xảy ra tại cửa lên máy bay của hãng hàng không giá rẻ Spring Airlines – đơn vị vốn nổi tiếng với các quy định nghiêm ngặt về trọng lượng hành lý.

Tranh chấp bắt đầu khi nhân viên mặt đất tại sân bay quốc tế Trường Thủy, Côn Minh (Trung Quốc) yêu cầu gia đình này trả thêm phí cho phần hành lý vượt mức quy định. Thay vì hợp tác, tình huống nhanh chóng leo thang thành cuộc cãi vã căng thẳng.

Người phụ nữ trung niên chửi bới, phớt lờ cảnh báo, cố gắng chen lấn lên máy bay. Khi bị chặn lại, cô ta bắt đầu xô xát, giằng co chiếc vali.

Cô ta ngã xuống sàn, nằm bất động, giả chết. Hành động này được cho là nhằm gây áp lực và trì hoãn việc xử lý của nhân viên sân bay, tờ DM đưa tin hôm 17/4.

Khi nhân viên cố gắng ngăn các thành viên trong gia đình này tiếp cận cửa lên máy bay, một người đã tấn công, thậm chí đá vào nhân viên. Những đứa trẻ trong gia đình bật khóc trước cảnh tượng hỗn loạn.

Sự việc khiến khu vực cửa lên máy bay bị tắc nghẽn, làm gián đoạn quá trình lên máy bay của nhiều hành khách khác. Một số người buộc phải di chuyển vòng qua người phụ nữ đang nằm trên sàn để tiếp tục hành trình.

Người phụ nữ sau đó bị phát hiện vẫn cử động, thậm chí lăn lộn và có hành vi chống đối khi lực lượng chức năng tiếp cận.

Đại diện sân bay đã gọi cảnh sát đến xử lý vụ việc. Tuy nhiên, đến nay, các cáo buộc cụ thể đối với những người liên quan vẫn chưa được công bố.

Vụ việc đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, với nhiều ý kiến kêu gọi áp dụng biện pháp cấm bay đối với gia đình này vì hành vi gây rối trật tự công cộng.