Tạm đình chỉ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Tối 29/12, ông Nguyễn Ánh - Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (Xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã có quyết định tạm thời đình chỉ công tác đối với giáo viên P.V.T. (SN 1980) để phục vụ công tác điều tra, xác minh về việc bị tố đã có hành vi sàm sỡ nữ sinh lớp 8. Thời gian tạm đình chỉ là 10 ngày, kể từ ngày 29/12.

Theo phía lãnh đạo trường, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, nhà trường đã tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để phối hợp làm rõ vụ việc đồng thời làm báo cáo gửi ngành chức năng.

"Quan điểm phía nhà trường luôn phối hợp để bảo vệ quyền lợi cho học sinh. Còn phía giáo viên đang chờ kết luận từ công an để có hướng xử lý", lãnh đạo trường cho hay.

Trước đó, vào tối 28/12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tố thầy T. có hành vi không đúng mực với nữ học sinh lớp 8 tại trường học.

Ngôi trường nơi thầy T. công tác.

Theo nguồn tin phản ánh, nữ sinh lớp 8 này có tham gia lớp câu lạc bộ võ thuật do thầy T. dạy. Vào sáng hôm qua (28/12), một nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật có đến trường tập luyện. Tuy nhiên tại đây, thầy T. đã có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ sinh ngay tại phòng học. Thời điểm này nữ sinh hoảng loạn, gọi điện gia đình cầu cứu.

Được biết, thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ). Vào năm 2023, thầy T. được chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê cũ).

Ngoài giảng dạy môn ngữ văn, thầy giáo này có chứng chỉ huấn luyện võ thuật và thường dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh tại một số trường trên địa bàn.