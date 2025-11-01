Chính thức bỏ hình thức kỷ luật đình chỉ học tập với học sinh

Thông tư 19/2025 Quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh của Bộ GD&ĐT được ban hành ngày 15-9, chính thức có hiệu lực từ ngày 31-10.

Một tiết học của cô trò Trường Tiểu học Đặng Thuỳ Trâm, phường An Hội Tây, TP.HCM. Ảnh minh họa: NGUYỄN QUYÊN

Thông tư này thay cho Thông tư 08 được ban hành từ năm 1988, cách đây 37 năm.

Hình thức kỷ luật cao nhất là viết bản tự kiểm điểm

Theo đó, một trong những nguyên tắc đối với các quy định về kỷ luật học sinh là tôn trọng, bao dung, khách quan, không định kiến, bảo đảm quyền được tham gia và lợi ích của học sinh đối với các vấn đề liên quan; không sử dụng biện pháp kỷ luật mang tính bạo lực, xúc phạm nhân phẩm, danh dự, ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần của học sinh.

Học sinh bị kỷ luật nếu vi phạm Luật Giáo dục, nội quy của trường hoặc cơ quan chức năng.

Các hành vi học sinh không được làm là xúc phạm nhân phẩm, xâm phạm thân thể người khác, đánh nhau, gian lận thi cử, dùng điện thoại trong giờ học mà không được giáo viên cho phép, sử dụng chất kích thích, vi phạm pháp luật...

Học sinh tiểu học tùy mức độ vi phạm sẽ bị nhắc nhở hoặc yêu cầu xin lỗi.

Học sinh cấp THCS, THPT bị nhắc nhở, phê bình hoặc viết bản tự kiểm điểm. Trong đó, bản kiểm điểm cần có xác nhận và cam kết của gia đình trong phối hợp quản lý, giáo dục và hỗ trợ con em rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả.

Như vậy, hình thức kỷ luật cao nhất khi học sinh vi phạm là viết bản tự kiểm điểm.

Đảm bảo quyền học tập của học sinh

Mới đây, tại hội nghị tổng kết công tác học sinh - sinh viên năm học 2024-2025 do Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức, ông Trần Văn Đạt, Phó Vụ trưởng Vụ học sinh, sinh viên, Bộ GD&ĐT, đã giải thích rõ hơn về việc bỏ hình thức đình chỉ học tập.

Theo tinh thần Thông tư 19, không duy trì hình thức đình chỉ học tập, buộc thôi học đối với học sinh, nhằm bảo đảm quyền học tập của các em, được quy định rõ trong Công ước quốc tế. Thứ hai, thực tế cũng có những vấn đề bất cập khi áp dụng hình thức mang tính trừng phạt, bởi trường học mang tính giáo dục.

“Thế nhưng khi không còn quy định đình chỉ học tập và buộc thôi học cũng rất khó khăn cho các thầy cô giáo. Nhiều quan điểm cho rằng điều này không phù hợp với thực trạng và đặc biệt giáo dục phương đông. Theo thông tư mới ban hành, các trường cố gắng phát huy hơn nữa trách nhiệm của trường, của thầy cô giáo để đạt hiệu quả tốt nhất” - ông Đạt nhấn mạnh.

Đặc biệt, Thông tư 18 về công tác tư vấn học đường và công tác xã hội trong trường học đã được triển khai ngay sau đó, với nhiều quy định bổ trợ cho Thông tư 19. Mục đích hỗ trợ học sinh và nhà trường trong khen thưởng, giáo dục mà không cần duy trì hình thức đình chỉ hay buộc thôi học.