Mới đây, Sở GDĐT TP.HCM vừa có văn bản gửi Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ năm 2025.

Sở GDĐT TP.HCM yêu cầu rà soát vụ tuyển sinh tiến sĩ 24 tuổi của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Ảnh: Hùng Trần

Động thái này thực hiện theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Trần Thị Diệu Thúy, được Văn phòng UBND TP.HCM truyền đạt lại tại công văn số 8452/VP-VX ngày 15/10/2025, về việc rà soát Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với các thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025, và kèm theo Báo cáo số 3088/BC-TĐHYKPNT ngày 9/10/2025 của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch về việc rà soát theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ đối với thí sinh trúng tuyển nghiên cứu sinh năm 2025.

Mục đích nhằm làm rõ các thông tin gây xôn xao dư luận thời gian qua liên quan đến kết quả trúng tuyển nghiên cứu sinh của nhà trường.

Sở GDĐT đề nghị trường cung cấp các minh chứng liên quan đến những thông tin được chia sẻ trên mạng xã hội mà phía nhà trường cho là "có dấu hiệu suy diễn, gây ảnh hưởng uy tín". Đồng thời, trường cần báo cáo các phản hồi chính thức cho báo chí và kết quả giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các phản hồi này.

Trước đó, dư luận tập trung sự chú ý vào thí sinh Âu Nhật Huy (24 tuổi), người vừa trúng tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Nội khoa tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Huy vừa tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Y khoa tại Đại học Tân Tạo với điểm GPA 3.8/4.0, sở hữu chứng chỉ TOEIC 940 và có danh mục hồ sơ ấn tượng với nhiều bài báo khoa học, giải thưởng nghiên cứu và từng thực tập tại Mỹ. Tuy nhiên, việc một bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp đại học đã trúng tuyển thẳng vào hệ tiến sĩ, cộng với việc thí sinh này là con của một lãnh đạo khoa tại trường, đã gây ra nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Giải trình về vụ việc, phía Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch khẳng định thí sinh Âu Nhật Huy đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy chế. Nhà trường cũng xác nhận mẹ của thí sinh là PGS.TS.BS Trần Thị Khánh Tường không tham gia vào bất kỳ khâu nào của hội đồng tuyển sinh năm nay để đảm bảo tính khách quan.

Dù vậy, quá trình rà soát hồ sơ sau đó phát hiện một bài báo quốc tế trong danh mục của thí sinh Huy đã bị tạp chí rút lại.

Sau khi nhận thông báo từ tác giả chính về việc bài báo bị rút, Hội đồng tuyển sinh đã điều chỉnh điểm kinh nghiệm nghiên cứu của thí sinh từ 7 bài báo còn lại. Tổng điểm trung bình của thí sinh giảm từ 88,8 xuống 88,3 điểm. Tuy nhiên, mức điểm này vẫn đủ điều kiện trúng tuyển và không thay đổi kết quả cuối cùng.

Hiện Sở GDĐT đang tổng hợp các hồ sơ và minh chứng từ phía nhà trường để báo cáo UBND TP.HCM xem xét, giải quyết dứt điểm vụ việc.