Đường học vấn lạ thường của người giàu nhất thế giới, bỏ học tiến sĩ sau 2 ngày

Trong danh sách tỷ phú thế giới mới nhất của Forbes, Elon Musk đứng vị trí số 1 với tài sản ròng lên tới 480,5 tỷ USD.

Đầu tháng 1/2025, Forbes cập nhật tài sản của Elon Musk ở mức 342 tỷ USD. Như vậy, sau 11 tháng, tài sản của ông tăng 138,5 tỷ USD. Elon Musk là doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ với các công ty như Tesla, SpaceX, Neuralink. Tài sản của ông biến động mạnh theo cổ phiếu Tesla.

Từ Nam Phi tới Bắc Mỹ: Tầm nhìn của một nhà sáng tạo

Elon Musk sinh năm 1971 tại Pretoria (Nam Phi). Trong suốt thời trung học, Musk học hai năm đầu tại Bryanston High School - một trường công tính học phí, dạy bằng tiếng Anh, nơi ông trải qua nhiều lần bị bắt nạt, thậm chí bị đánh phải nhập viện. Sau đó, cha ông chuyển Musk và em trai Kimbal sang Pretoria Boys High School, nơi Musk được bạn bè yêu mến.

Ngay từ khi còn trẻ, Elon Musk đã muốn tìm cơ hội ở nước ngoài. Để tránh nghĩa vụ quân sự bắt buộc và có điều kiện di cư sang Mỹ, Musk xin hộ chiếu Canada và có thời gian học tại Đại học Pretoria trong lúc chờ thủ tục. Năm 1989, ông sang Canada, làm nhiều công việc lao động chân tay để trang trải cuộc sống trước khi chuyển đến Mỹ học đại học.

Nhìn lại thành công của mình, Elon Musk một phần cho rằng cơ hội ông tìm thấy khi di cư sang Mỹ năm 1992 đóng vai trò quan trọng.

“Có vẻ như khi công nghệ mới hoặc những thứ thú vị xuất hiện, nó luôn xảy ra ở Mỹ. Vì vậy, mục tiêu của tôi khi còn nhỏ là đến được Mỹ”, Musk chia sẻ với báo chí năm 2012.

Ông từng khẳng định với Bloomberg rằng: “Mỹ chắc chắn vẫn là mảnh đất của cơ hội hơn bất cứ nơi nào khác”.

Ở tuổi 17, ông đặt chân đến Bắc Mỹ chỉ với “2.000 USD, một ba lô và một vali đầy sách”. “Tôi tự trang trải việc học đại học - thông qua vay mượn, học bổng, làm thêm - và cuối cùng chồng chất khoản 100.000 USD nợ sinh viên", Musk từng kể.

Elon Musk trong những năm tháng sinh viên. Ảnh: Pinterest

Tại Đại học Pennsylvania (Mỹ), Musk theo đuổi song song hai lĩnh vực: Vật lý và Kinh tế. Thời gian ở đây giúp ông tiếp xúc với các phòng lab công nghệ và văn hóa khởi nghiệp tại Mỹ, thông qua những kỳ thực tập ở Silicon Valley. Những trải nghiệm này tạo nền tảng để Musk sớm xác định con đường lập nghiệp gắn với công nghệ thay vì tiếp tục con đường học thuật truyền thống. Năm 1995, dù được nhận vào chương trình tiến sĩ Vật liệu tại Đại học Stanford, ông bỏ qua cơ hội này chỉ sau hai ngày để bước vào thế giới khởi nghiệp Internet đang bùng nổ.

Quyết định táo bạo ấy mở ra một chuỗi dự án đổi đời. Musk cùng anh trai sáng lập Zip2 - nền tảng chỉ dẫn trực tuyến dành cho báo chí - và nhanh chóng bán lại với giá 307 triệu USD. Không dừng lại, ông tiếp tục lập X.com, công ty dịch vụ tài chính trực tuyến, sau này trở thành PayPal, và được mua lại với giá 1,5 tỷ USD. Khoản tiền này trở thành bước đệm để Musk thực hiện những tham vọng lớn hơn.

Đế chế công nghệ và tầm ảnh hưởng toàn cầu

Năm 2002, Musk dùng 100 triệu USD để thành lập SpaceX, hướng tới mục tiêu chế tạo tên lửa giá rẻ và đưa con người ra không gian sâu. Ba năm sau, ông bắt đầu đầu tư vào Tesla và trở thành linh hồn của hãng xe điện này. Dưới sự dẫn dắt của Musk, Tesla thành công với hàng loạt mẫu xe như Model S, Model 3, Model Y hay Cybertruck, góp phần định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp ô tô.

Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới. Ảnh: Bloomberg

Trong thập kỷ tiếp theo, Musk tiếp tục mở rộng hệ sinh thái công nghệ của mình: Phát triển mạng vệ tinh Starlink với hơn 7.600 vệ tinh hoạt động đến năm 2025; đồng sáng lập Neuralink nghiên cứu giao diện não - máy tính; lập The Boring Company giải quyết bài toán giao thông; và thâu tóm Twitter, đổi tên thành X, hướng tới tham vọng xây dựng “siêu ứng dụng”.

Dù nổi tiếng với phong cách làm việc khắc nghiệt, có thời điểm ở lại văn phòng suốt 3-4 ngày, Musk vẫn được nhiều người xem như biểu tượng của tinh thần đổi mới, người luôn theo đuổi những ý tưởng vượt xa giới hạn hiện tại.

Mới đây, đầu tháng 11/2025, Tesla phê duyệt gói trả lương trị giá 1.000 tỷ USD cho Musk, đánh dấu mức trả lương cao nhất trong lịch sử doanh nghiệp. Theo tính toán, nếu nhận đủ gói này trong 10 năm, Musk có thể kiếm trung bình 100 tỷ USD mỗi năm, vượt thu nhập của toàn bộ giáo viên tiểu học tại Mỹ cộng lại và nhiều ngành nghề thiết yếu khác. Sự kiện này không chỉ nhấn mạnh tầm ảnh hưởng của Musk trong giới công nghệ mà còn minh chứng cho khả năng tạo giá trị khổng lồ từ các sáng kiến mà ông dẫn dắt.