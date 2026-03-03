Sở GD-ĐT TPHCM: Giáo viên tuyệt đối không tư vấn, vận động học sinh bỏ thi lớp 10

Tin từ Sở GD-ĐT TPHCM cho biết sở đã chỉ đạo các trường THCS toàn thành phố, yêu cầu nhà trường, giáo viên các nội dung quan trọng trước kỳ tuyển sinh lớp 10.

Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu nhà trường, giáo viên THCS tư vấn tuyển sinh vào lớp 10 một cách thực chất, bám sát năng lực học tập và điều kiện của học sinh, đảm bảo quyền lợi cho học sinh, tuyệt đối không chạy theo tỉ lệ đậu lớp 10 công lập.

Sở GD-ĐT TPHCM nghiêm cấm nhà trường, giáo viên tư vấn, vận động học sinh bỏ tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập. Việc tư vấn chỉ đóng vai trò định hướng, hỗ trợ, giúp phụ huynh học sinh nhận ra năng lực học tập của con em mình, chọn được hướng đi sau THCS phù hợp cũng như chọn được nguyện vọng trường THPT phù hợp nhất.

Một kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở TPHCM

Theo Sở GD-ĐT TPHCM, việc tư vấn tuyển sinh, phân luồng của nhà trường, giáo viên chủ nhiệm lớp 9 dù bám vào năng lực học tập, điều kiện hoàn cảnh gia đình và định hướng nghề nghiệp của học sinh song chỉ mang tính định hướng, hỗ trợ, gợi mở. Quyền quyết định dự thi tuyển sinh hay chọn các hướng học khác, cũng như chọn nguyện vọng vào trường nào, là của phụ huynh, học sinh.

Nhà trường, giáo viên tuyệt đối không ép buộc, không làm thay, không vận động học sinh bỏ tham gia thi tuyển sinh vào lớp 10. Công tác phân luồng phải dựa trên chính nguyện vọng thực tế của học sinh, phụ huynh.

Quan điểm của Sở GD-ĐT TP HCM là tạo mọi điều kiện cho mọi học sinh tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 để đảm bảo quyền lợi, bao gồm cả đối tượng tuyển thẳng nếu muốn tham gia dự thi. Sở tuyệt đối không cho phép các trường THCS, giáo viên chủ nhiệm vận động, ép buộc học sinh không dự thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 ở TPHCM dự kiến được tổ chức vào cuối tháng 5, theo phương thức thi tuyển ở cả 3 khu vực với 3 môn là toán, ngữ văn và ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Anh). Khu vực thực hiện xét tuyển lớp 10 ở TPHCM dự kiến sẽ giữ nguyên như các năm trước sáp nhập.

Cụ thể, TPHCM sẽ thực hiện xét tuyển vào lớp 10 ở các trường THPT thuộc xã đảo Thạnh An (huyện Cần Giờ, TPHCM cũ) và huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu cũ); đối tượng xét tuyển là những học sinh tốt nghiệp THCS tại hai địa phương này.

Năm 2026, TPHCM dự kiến sẽ huy động ít nhất 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT công lập trên địa bàn, tương đương khoảng 150.000 học sinh.