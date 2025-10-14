Sở GD-ĐT TP HCM ra thông báo khẩn đến các trường về chiến dịch chống "bắt cóc online"

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM ngày 14-10 đã có thông báo khẩn gửi đến các cơ sở giáo dục toàn TP về phối hợp triển khai Chiến dịch chống “bắt cóc trực tuyến”, căn cứ theo Công văn 6195/2025 của Bộ GD-ĐT.

Sở yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tập trung triển khai thực hiện các nội dung cụ thể như: Tiếp tục thực hiện Công văn số 1383/2025 của Sở GD-ĐT về triển khai công tác phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo học sinh, sinh viên; Công văn số 2609 về tăng cường công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Ngoài ra, Sở GD-ĐT TP cũng yêu cầu các đơn vị phối hợp với cơ quan công an tại địa phương tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên về các nguy cơ rủi ro, phương thức, thủ đoạn của tội phạm mạng; trang bị cho học sinh, sinh viên kỹ năng phòng ngừa, xử lý khi gặp vấn đề về tội phạm trên không gian mạng. Tuyên truyền, hướng dẫn học sinh, sinh viên tìm hiểu, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm truyền thông do cơ quan công an cung cấp.

Sở GD-ĐT TP HCM yêu cầu các đơn vị trường học phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng

Tuyên truyền, vận động cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên khi tham gia hoạt động trên môi trường mạng tích cực phối hợp với cơ quan chức năng có thẩm quyền trong việc bảo đảm an toàn thông tin; phối hợp ngăn chặn thông tin gây hại cho học sinh, sinh viên theo quy định pháp luật về an toàn thông tin mạng.

Phối hợp triển khai và khuyến khích học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động trải nghiệm mô phỏng các tình huống thực tế, phương pháp ứng phó với tội phạm trên không gian mạng tại các cơ sở giáo dục trong chiến dịch do ngành công an tổ chức thực hiện.

Trước đó, Bộ GD-ĐT đã phát đi cảnh báo thủ đoạn của các ổ nhóm tội phạm, lợi dụng không gian mạng để "bắt cóc online" học sinh, sinh viên rồi yêu cầu gia đình chuyển tiền chuộc. Bộ GD-ĐT yêu cầu các đơn vị tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan liên quan tại địa phương nhằm quản lý, nắm bắt tình hình, kịp thời phòng ngừa và ngăn chặn nguy cơ học sinh, sinh viên bị lừa đảo. Cần thường xuyên trao đổi thông tin với phụ huynh để cập nhật trường hợp vắng mặt không rõ lý do, nghi bị tội phạm lợi dụng không gian mạng để uy hiếp, dụ dỗ, chiếm đoạt tài sản hoặc xâm hại tình dục...