ĐH Bách Khoa Hà Nội nói gì về việc dán logo đè lên Robot Trung Quốc?

Mẫu Robot 2 chân được trưng bày bị che logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của ĐH Bách khoa Hà Nội.

Mẫu Robot 2 chân được Đại học Bách khoa Hà Nội trưng bày tại gian hàng của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 vừa bị phản ánh đã che hoàn toàn logo và nhãn mác của nhà sản xuất nước ngoài, thay vào đó là logo của Đại học Bách khoa Hà Nội. Người phản ánh cho rằng việc dán logo như vậy sẽ gây hiểu nhầm về nguồn gốc sản phẩm.

Phản hồi phản ánh này, đại diện ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết Robot 2 chân trưng bày tại triển lãm có phần cơ khí được nhập khẩu hợp pháp thông qua doanh nghiệp trực thuộc ĐH Bách khoa Hà Nội và đã được Nhà sản xuất cấp giấy ủy quyền sử dụng cho mục đích phát triển, đào tạo, nghiên cứu và triển lãm tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, nhóm nghiên cứu do giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì đã phát triển các thuật toán điều khiển mới, đạt được những kết quả như: Nâng cao độ ổn định khi di chuyển trên địa hình phức tạp, tăng khả năng thích ứng với độ cao thay đổi, và phát triển thuật toán giúp Robot leo cầu thang cong (tính năng mới).

Các tính năng của Robot 2 chân đã được trình diễn trong thời gian triển lãm. Trong công tác đào tạo, nhóm nghiên cứu đã xây dựng phần mềm và tài liệu chuyên môn, cho phép giảng viên và sinh viên trực tiếp lập trình, tích hợp AI (trí tuệ nhân tạo) và điều khiển chuyển động.

Về băn khoăn tại sao phải dán đè logo của ĐH Bách khoa Hà Nội lên thông tin của nhà sản xuất, một đại diện lãnh đạo ĐH Bách khoa Hà Nội cho biết sẽ có câu trả lời cụ thể sau khi kiểm tra lại quy trình trưng bày sản phẩm ở triển lãm.

-14/10/2025 20:25 PM (GMT+7)
