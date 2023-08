Từ vụ bắt cóc trẻ đòi 15 tỷ tiền chuộc tại Hà Nội, chuyên gia hiến kế giúp cha mẹ bảo vệ con

Theo Công an TP Hà Nội, vào 19h40 ngày 14/8, Công an phường Việt Hưng tiếp nhận tin báo từ gia đình chị Đ.T.H. (ở khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên) về việc con trai chị (SN 2016) bị một đối tượng nam giới đeo khẩu trang bắt, đưa lên xe ô tô khi đang đi xe đạp tại khu vực gần nhà. Sau đó, chị H. nhận được điện thoại yêu cầu gia đình nộp 15 tỷ đồng để “chuộc” con.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã lên phương án, quyết tâm nhanh nhất giải cứu, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cháu bé.

Bé trai đã được công an giải cứu.

Thông tin bé trai bị bắt cóc khi đang đạp xe ngoài đường đang khiến nhiều phụ huynh giật mình.

Nhận định về vụ việc này, TS.Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục cho biết, trong chương trình tiểu học, trẻ đã được giới thiệu những kỹ năng rất cơ bản như: Phòng chống bắt cóc, phòng, chống xâm hại tình dục...Tuy nhiên, đây mới chỉ là những kiến thức trên lý thuyết, trẻ chưa có nhiều cơ hội thực hành.

Theo TS. Vũ Việt Anh, khi rơi vào tình huống không mong muốn như vậy cha mẹ cần lưu ý:

Trước hết, cần hết sức bình tĩnh, báo ngay cho cơ quan chức năng và tuân thủ các chỉ dẫn của cơ quan chức năng. Tránh tự ý thực hiện bất kỳ thỏa thuận nào với tội phạm.

Ngoài ra, nên sạc đầy pin điện thoại, các nguồn điện dự phòng để giữ liên lạc với con qua điện thoại hoặc các phương tiện khác nếu có thể, để biết con đang ở đâu và tình trạng của con. Hãy cung cấp thông tin chi tiết về tình hình cho cảnh sát.

Để ngăn ngừa tình huống tương tự xảy ra, hãy luôn để mắt đến con và trang bị cho con kiến thức về an toàn cá nhân, không nên trò chuyện với người lạ và luôn báo cáo ngay cho cha mẹ hoặc người giám hộ nếu gặp tình huống kỳ lạ hoặc nguy hiểm.

Cha mẹ cần trang bị cho con những kỹ năng, kiến thức cơ bản về phòng chống xâm hại và bắt cóc để con có thể phòng ngừa có giải pháp khi tình huống xấu xảy ra.

TS.Vũ Việt Anh, chuyên gia tâm lý giáo dục.

Cha mẹ nên trang bị cho con những kỹ năng cơ bản về an toàn và tự bảo vệ, bao gồm:

1. Nắm bắt kỹ năng giao tiếp NO - GO - TEL: Dạy con cách nói "không" một cách mạnh mẽ và tự tin khi chúng cảm thấy không an toàn hoặc không thoải mái. Hãy khuyến khích con trò chuyện với cha mẹ, người giám hộ, người có uy tín trong cộng đồng cả về mọi tình huống bất thường.

2. Nhận biết nguy hiểm: Dạy con cách nhận ra các tình huống nguy hiểm, như người lạ tiếp cận hoặc thậm chí cả những người quen khi họ đề xuất những việc không an toàn.

3. Tránh xa nguy hiểm: Hướng dẫn con cách tránh xa những người lạ, không lên xe với bất kỳ ai mà cha mẹ không đồng ý, và không đi đâu một mình nếu không cần thiết.

4. Hiểu biết về địa điểm: Dạy con nhớ rõ địa chỉ nhà, số điện thoại của cha mẹ hoặc người giám hộ, để trường hợp cần gọi điện ngay lập tức.

5. Sử dụng điện thoại di động: Nếu con đã đủ tuổi, hãy dạy con cách sử dụng điện thoại di động để gọi cứu hộ hoặc liên lạc với cha mẹ khi cần.

6. Hành vi an toàn trực tuyến: Dạy con cách sử dụng mạng Internet một cách an toàn, không chia sẻ thông tin cá nhân và không trò chuyện với người lạ.

7. Kỹ năng phán đoán tình huống: Dạy con cách đánh giá tình huống và quyết định hợp lý khi đối mặt với một tình huống khó khăn hoặc nguy hiểm.

