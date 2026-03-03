Bỏ bằng tốt nghiệp THCS, giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT

Quy chế văn bằng, chứng chỉ mới với các điều khoản ngắn gọn, bao quát hơn nhưng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm hơn và có nhiều điểm mới đáng chú ý, hiệu lực thi hành từ ngày 15/4 tới.

Cụ thể, các nội dung mới gồm: thay việc cấp bằng tốt nghiệp THCS bằng xác nhận hoàn thành chương trình THCS trong học bạ; giao hiệu trưởng cấp bằng tốt nghiệp THPT; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; đồng thời mở rộng phạm vi điều chỉnh bao gồm cả văn bằng, chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Đối với các vấn đề tồn đọng liên quan đến bằng tốt nghiệp THCS, giao Sở GD&ĐT xử lí; UBND cấp xã có trách nhiệm bàn giao sổ gốc cấp bằng và tài liệu liên quan về Sở GD&ĐT trước ngày 31/5.

Thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT giấy cho học sinh được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày.

Thông tư đã thay thế toàn bộ các quy định về văn bằng, chứng chỉ trước đây được ban hành rải rác ở nhiều văn bản của Bộ GD&ĐT và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tạo thuận lợi cho cơ sở giáo dục, cán bộ quản lí và người học trong nghiên cứu, thực hiện.

Rút ngắn thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT

Quy chế cũng thể chế hóa chủ trương chuyển đổi số toàn diện trong giáo dục và đào tạo, đặc biệt trong công tác quản lí văn bằng, chứng chỉ. Bộ GD&ĐT xây dựng cơ sở dữ liệu văn bằng chứng chỉ dùng chung toàn quốc để phục vụ cấp văn bằng chứng chỉ số, lưu trữ dữ liệu đã cấp và công khai thông tin.

Việc cập nhật, công khai thông tin được áp dụng cả với văn bằng chứng chỉ đã cấp trước khi Thông tư có hiệu lực. Thông tin trích xuất từ cơ sở dữ liệu có giá trị pháp lí như thông tin trong sổ gốc.

Đáng chú ý, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp THPT (giấy) được rút ngắn từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng, chứng chỉ số là 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Các thủ tục liên quan được quy định theo hướng cắt giảm giấy tờ, tăng khai thác và chia sẻ dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu liên quan; ưu tiên giải quyết trên môi trường điện tử; không yêu cầu người dân cung cấp lại thông tin đã có trên các hệ thống dữ liệu của cơ quan nhà nước.

Bỏ quy định Bộ GD&ĐT in phôi văn bằng chứng chỉ

Quy chế thể chế hóa chủ trương tại Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về tăng cường tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục gắn với kiểm tra, giám sát hiệu quả.

Quy chế phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân liên quan. Trong đó, Bộ GD&ĐT tập trung ban hành quy định, thực hiện quản lí nhà nước theo pháp luật, không làm thay địa phương, cơ sở.

Thông tư bỏ quy định Bộ GD&ĐT in phôi văn bằng, phân cấp cho Sở GD&ĐT hoặc cơ quan có thẩm quyền. Không quy định mẫu văn bằng đại học, giáo dục nghề nghiệp và mẫu chứng chỉ (chỉ quy định nội dung chính ghi trên văn bằng, chứng chỉ), trừ mẫu bằng tốt nghiệp THPT để bảo đảm thống nhất toàn quốc. Đồng thời không quy định mẫu sổ gốc, phụ lục sổ gốc, sổ cấp bản sao… mà chỉ quy định nội dung chính, nhằm tăng tính tự chủ cho cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng, chứng chỉ.