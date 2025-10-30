Quốc gia nào hiện vẫn ở năm 2018, dù thế giới đã sang năm 2025?

Chính xác

Một điểm đặc biệt khác của lịch Ethiopia là có 13 tháng mỗi năm thay vì 12 tháng như thông thường. Người Ethiopia cho rằng lịch 13 tháng sẽ mang lại may mắn. Với lịch Ethiopia, 12 tháng đầu tiên trong năm sẽ có 30 ngày. Tháng thứ 13 sẽ chỉ có 5 ngày (6 ngày đối với năm nhuận).

Ngoài lịch Gregory (Dương lịch) và lịch Ethiopia, một số loại lịch khác cũng được sử dụng phổ biến trên thế giới như Âm lịch (của người châu Á), lịch Do Thái, lịch Hồi giáo, lịch Iran (lịch Ba Tư)...