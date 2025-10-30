Quốc gia nào hiện vẫn ở năm 2018, dù thế giới đã sang năm 2025?
Quốc gia này hiện ở năm 2018 do dùng lịch chậm hơn 7 năm so với thế giới. Bạn có biết đây là quốc gia nào?
Quốc gia nào hiện ở năm 2018 dù thế giới đang là năm 2025?
Sudan0%
Ethiopia50%
Nepal0%
Ai Cập50%
Ethiopia là một quốc gia tại châu Phi, có diện tích khoảng 1,1 triệu km2, dân số 132 triệu người. Trong khi đa phần các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã áp dụng lịch Tây, nhưng Ethiopia vẫn giữ nguyên cách tính lịch của mình là sử dụng lịch Coptic. Lịch này chậm hơn lịch Tây khoảng 7-8 năm. Hiện, lịch Ethiopia ở năm 2018.
Lịch nước này kéo dài bao nhiêu tháng?
1125%
120%
1325%
1450%
Một điểm đặc biệt khác của lịch Ethiopia là có 13 tháng mỗi năm thay vì 12 tháng như thông thường. Người Ethiopia cho rằng lịch 13 tháng sẽ mang lại may mắn. Với lịch Ethiopia, 12 tháng đầu tiên trong năm sẽ có 30 ngày. Tháng thứ 13 sẽ chỉ có 5 ngày (6 ngày đối với năm nhuận).
Ngoài lịch Gregory (Dương lịch) và lịch Ethiopia, một số loại lịch khác cũng được sử dụng phổ biến trên thế giới như Âm lịch (của người châu Á), lịch Do Thái, lịch Hồi giáo, lịch Iran (lịch Ba Tư)...
Quốc gia này đón năm mới vào tháng mấy?
Tháng 350%
Tháng 60%
Tháng 950%
Tháng 120%
Người Ethiopia tổ chức lễ đón năm mới vào ngày 11/9 hàng năm. Trong tiếng bản địa, từ “năm mới” được gọi là Enkutatash hay “món quà trang sức”.
Theo truyền thuyết, nữ hoàng xứ Sheba từng tới thăm vua Solomon ở Jerusalem. Bà được vua tặng những món quà trang sức quý giá trong chuyến đi. Sau đó, nữ hoàng trở về Ethiopia đúng dịp năm mới vào tháng 9. Vì vậy, tên gọi Enkutatash được dùng cho ngày lễ trọng đại này.
Bên cạnh đó, tháng 9 cũng là thời điểm có khí hậu dễ chịu nhất tại Ethiopia.
Ngày mới ở quốc gia này sẽ bắt đầu vào mấy giờ theo cách tính giờ thế giới?
1h0%
3h50%
5h50%
6h0%
Người Ethiopia cũng có hệ thống tính giờ trong ngày đặc biệt. Họ tuân theo đồng hồ 12 giờ, khác với hệ thống 24 giờ/ngày thông thường. Cụ thể, một ngày mới của người Ethiopia bắt đầu từ lúc bình minh (6h) thay vì nửa đêm (0h). Khi đồng hồ điểm 12h, lúc này mới là 6h sáng theo cách tính của người Ethiopia.
Bất chấp các quy tắc về chuẩn quốc tế, hệ thống tính giờ kể trên vẫn tồn tại tới ngày nay. Cách tính giờ giấc ở đất nước này cũng gây ra nhiều nhầm lẫn, đặc biệt đối với du khách.
Quốc gia này đông dân thứ mấy châu Phi?
125%
20%
350%
425%
Ethiopia là quốc gia đông dân thứ hai ở châu Phi, sau Nigeria (khoảng hơn 232 triệu người). Thủ đô Addis Ababa, Ethiopia cao nhất ở châu Phi với độ cao 2.355m so với mực nước biển. Thành phố này còn đặc biệt ở chỗ nằm trên đường phân chia giữa hai vùng khí hậu của đất nước.
