Quận đầu tiên tại TP.HCM công bố tuyển sinh đầu cấp không phân tuyến

UBND quận 8 vừa ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Theo đó, UBND quận 8 đảm bảo 100% HS lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4, lớp 6, lớp 7 và lớp 8 được học 2 buổi/ngày để thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Trực, quận 8 vui khi được học ngôi trường mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

100% các đơn vị công lập xây dựng phương án tuyển sinh trực tuyến thông qua việc áp dụng Hệ thống thông tin địa lý (Geographic Informatinon System - gọi tắt là bản đồ GIS) tại địa chỉ http://gis.hcm.edu.vn (mỗi điểm trên bản đồ là một trường) đảm bảo HS được học tại trường gần nơi cư trú.

Đảm bảo 100% việc đăng ký nhập học bằng hình thức trực tuyến (theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT), trong đó cha mẹ học sinh (CMHS) và HS thực hiện theo 02 giai đoạn: kiểm tra thông tin tuyển sinh và xác nhận nhập học trên hệ thống dữ liệu tuyển sinh đầu cấp của Sở GD&ĐT tại địa chỉ:http://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

UBND quận 8 quy định mốc thời gian tuyển sinh vào bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 như sau:

+ Từ ngày 1-5 đến 10 – 5 - 2023: CMHS và HS thử nghiệm trên hệ thống trực truyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn.

+ Từ ngày 11 - 5 đến ngày 31 - 5 - 2023: CMHS kiểm tra thông tin và đăng ký tuyển sinh.

+ Từ ngày 20 - 7 đến ngày 29 – 7 - 2023: CMHS xem kết quả và xác nhận nhập học.

+ Từ ngày 01 - 8 - 2023: Công bố danh sách xét tuyển.

+ Từ ngày 02 - 8 - 2023: Xét tuyển bổ sung (nếu còn chỉ tiêu).

Ở bậc mầm non, nhận trẻ từ 6 tháng đến 12 tháng tuổi tại Trường Mầm non Tổ Ong Vàng; trẻ từ 13 tháng đến 18 tháng tuổi ở Nhóm trẻ Vườn Ươm Tương Lai, trường Mầm non 19/5, Lớp Mầm non Học Viện Đầu Tiên, trường Mầm non Tuổi Ngọc, Lớp Mầm non Thiên Hà Xanh 2, Mầm non Mặt Trời 4, trường Mầm non Tổ Ong Vàng, trường Mầm non Vườn Sáng Tạo, Nhóm trẻ Ánh Sao, Mầm non Trái Tim Nhỏ.

UBND quận 8 tiếp tục tuyển sinh vào lớp mầm chương trình chất lượng cao “Trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” tại trường Mầm non 19-5.

Với bậc tiểu học, tổ chức chương trình lớp 1 tăng cường tiếng Anh tại các trường Tiểu học: Âu Dương Lân, Bông Sao, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Trung Ngạn, An Phong.

Tuyển sinh chương trình Tiếng Anh tích hợp tại các trường Tiểu học Âu Dương Lân, Bông Sao, Nguyễn Trung Ngạn, Hoàng Minh Đạo và Trần Nguyên Hãn theo Đề án “Dạy và học môn Toán, Khoa học và tiếng Anh tích hợp chương trình Anh và Việt Nam” cho học sinh lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và lộ trình riêng của thành phố. Sĩ số HS/lớp không quá 35 học sinh/lớp.

Trường Tiểu học Bông Sao tiếp tục tuyển sinh chương trình song ngữ tiếng Pháp rộng rãi trong 16 phường và thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Tiểu học Lý Thái Tổ tiếp tục xét tuyển học sinh dân tộc Hoa có nhu cầu học lớp tăng cường tiếng Trung...

