Nữ sinh viên sư phạm bị buộc thôi học vì sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả

Chiều 22/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Trường Đại học Khánh Hòa cho biết vừa có quyết định thi hành kỷ luật đối với một sinh viên nữ (22 tuổi) ngành Sư phạm Toán học bằng hình thức buộc thôi học.

Ngoài ra, nữ sinh này phải có trách nhiệm hoàn trả tài sản mượn của trường và phải bồi hoàn kinh phí đào tạo của năm học 2021-2025 là 20 triệu đồng.

Động thái này được trường đưa ra sau khi phát hiện nữ sinh này đã sử dụng chứng chỉ TOEIC giả mạo để nộp xét tốt nghiệp hồi tháng 5 vừa qua.

Trường Đại học Khánh Hòa, nơi có một nữ sinh vừa bị buộc thôi học. Ảnh: N.X

Phía nhà trường cho hay, vừa qua, Đại học Khánh Hòa thông báo về điều kiện xét tốt nghiệp khóa học 2021-2025, và yêu cầu sinh viên nộp các chứng chỉ liên quan, trong đó cần đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ tương đương trình độ B2.

Sau đó, phía nhà trường thực hiện quy trình thẩm tra nghiêm ngặt đối với các chứng chỉ, gồm việc liên hệ với công ty giáo dục hoặc trung tâm cấp chứng chỉ. Lúc này, nhà trường phát hiện nữ sinh trên đã sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả mạo khi nộp để xét tốt nghiệp, nên thực hiện kỷ luật buộc thôi học.

“Chúng tôi đã mời gia đình em để bày tỏ sự tiếc nuối, nhưng phải thực hiện theo quy định,” lãnh đạo Trường Đại học Nha Trang nói và cho biết thêm, nhà trường hy vọng tất cả sinh viên sẽ rút kinh nghiệm từ sự việc này và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về học tập và chứng chỉ ngoại ngữ.