Những điểm mới trong tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

Sáng 3-4, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2023-2024.

Một tiết học môn văn của học sinh lớp 9 Trường THCS Nguyễn Du, quận 1. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Tuyển sinh gần nơi cư trú

Đây là năm đầu tiên TP.HCM thí điểm áp dụng hệ thống thông tin địa lý (bản đồ GIS) trong tuyển sinh tại TP Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình.

Việc tuyển sinh thực hiện theo kế hoạch của từng UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện. Trong đó, học sinh (HS) được học tại trường gần nơi cư trú (có thể xem xét không phân theo địa giới hành chính của phường).

Đối với trẻ mầm non, phấn đấu huy động 100% trẻ năm tuổi đang cư trú trên địa bàn TP Thủ Đức, các quận, huyện vào trường mầm non theo kế hoạch do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quy định.

Phấn đấu đặt mục tiêu cho tất cả trẻ trong độ tuổi đều phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống trục cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục TP (trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” cần được rà soát, cập nhật chính xác) và phải có mã định danh. Trường hợp HS chưa có dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp hướng dẫn, xem xét và bố trí chỗ học hợp lý. Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1-7 và công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8.

Trường hợp HS chưa có dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp hướng dẫn, xem xét và bố trí chỗ học hợp lý. Với tuyển sinh vào lớp 1, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp yêu cầu các địa phương phấn đấu huy động 100% danh sách trẻ cư trú trên địa bàn và triển khai theo hình thức trực tuyến. Trong đó, đặt mục tiêu tất cả trẻ vào lớp 1 đều được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống trục cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục TP (trong đó, thông tin “nơi ở hiện tại” cần được rà soát và cập nhật chính xác) và phải có mã định danh của HS.

Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 15-6 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8.

Với tuyển sinh vào lớp 6, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp quy định đối tượng là HS trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn TP Thủ Đức, quận, huyện nào thì được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó. Phấn đấu đảm bảo 100% chỗ học cho HS trong độ tuổi quy định đang cư trú trên địa bàn, đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học được vào học lớp 6 theo tuyến.

HS phải được khai báo hoặc cập nhật thông tin lên hệ thống cơ sở dữ liệu về tuyển sinh của ngành giáo dục TP và phải có mã định danh. Trường hợp HS chưa có dữ liệu, Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp hướng dẫn, xem xét và bố trí chỗ học.

Công tác tuyển sinh dự kiến bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 1-8.

Với tuyển sinh đầu cấp vào lớp 1 và lớp 6, nếu các trường còn thiếu chỉ tiêu tuyển sinh so với phân bổ của UBND TP Thủ Đức, quận, huyện thì danh sách bổ sung chỉ tiêu phải do Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp xét duyệt.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 diễn ra sớm hơn

Nếu như năm 2022, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 10 và 11-6 thì năm nay lịch thi được đẩy lên sớm hơn. Cụ thể, kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 6 và 7-6 với ba môn thi toán, ngữ văn và ngoại ngữ.

Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập, trường chuyên sẽ được triển khai theo hình thức trực tuyến.

HS được đăng ký ba nguyện vọng ưu tiên 1, 2, 3 để thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM).

Về tuyển sinh lớp 10 THPT của các trường chuyên (THPT Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa), trường có lớp chuyên (các trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Mạc Đĩnh Chi, Nguyễn Hữu Huân), điều kiện dự thi là HS tốt nghiệp THCS tại TP.HCM, có xếp loại học lực, hạnh kiểm cả năm học của các lớp 6, 7, 8 từ loại khá trở lên và tốt nghiệp THCS loại giỏi. HS sẽ thi bốn môn gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ (hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2). Ngày thi cũng dự kiến trong hai ngày 6 và 7-6. Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi và hệ số 2 của bài thi chuyên.

HS sẽ được đăng ký bốn nguyện vọng, trong đó nguyện vọng ưu tiên 1 và 2 là vào lớp chuyên. Nguyện vọng 3, 4 là vào lớp không chuyên ở hai trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa.

Nếu không trúng tuyển hoặc không nộp hồ sơ vào các trường, lớp chuyên, HS vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT khác theo ba nguyện vọng đã đăng ký.•

Khảo sát vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa là ngày 4-7 Theo kế hoạch tuyển sinh của UBND TP.HCM, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế” kết hợp xét tuyển và kiểm tra, đánh giá năng lực (thực hiện theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT). HS muốn tham gia xét tuyển phải hoàn thành chương trình cấp tiểu học có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm học lớp 5. Ngoài ra, HS phải thực hiện bài khảo sát đánh giá năng lực (thời gian 90 phút). Ngày khảo sát dự kiến vào ngày 4-7. Nếu HS không trúng tuyển vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa hoặc các trường thực hiện chương trình chất lượng cao “trường tiên tiến, hội nhập quốc tế”, HS vẫn được xét tuyển vào lớp 6 theo quy định của Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp.

