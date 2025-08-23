Bộ GD&ĐT dự kiến đưa AI trở thành một môn học chính thức

Chiều 22/8, Bộ GD&ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết: Năm học 2024-2025, toàn ngành đã hoàn thành kế hoạch năm học với nhiều kết quả tích cực. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 được tổ chức an toàn, nghiêm túc và khách quan. Chất lượng giáo dục mũi nhọn tiếp tục được khẳng định với kết quả cao trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Vấn đề đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 được thúc đẩy mạnh mẽ. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được quan tâm, phát triển cả về số lượng, chất lượng.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm học 2024-2025 và triển khai nhiệm vụ năm học mới chiều 22/8.

Tuy nhiên, bên cạnh đó ngành còn tồn tại những khó khăn, thách thức. Trong đó, việc thiếu giáo viên vẫn còn phổ biến ở nhiều địa phương, nhất là các môn học mới ở các vùng khó; chất lượng giáo dục nghề nghiệp và chất lượng đại học vẫn còn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của thị trường lao động.

Báo cáo của Bộ GD&ĐT nêu, đơn vị đã tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học trình Thủ tướng Chính phủ xem xét ban hành; tham mưu Chính phủ trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết đột phá giáo dục trong đó đưa AI trở thành một môn học chính thức trong Chương trình GDPT.

Các địa phương đã tích cực rà soát, quy hoạch mạng lưới trường, lớp học, tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học. Hiện nay, Bộ GD&ĐT đang xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 – 2035.

Bộ này cũng chỉ ra những khó khăn, bất cập khi triển khai chương trình mới; một số cơ sở giáo dục lúng túng, chưa thực sự chủ động được trong tổ chức dạy học các môn tích hợp, việc kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh tại một số nơi vẫn còn hình thức.

Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho trẻ em, học sinh, sinh viên; công tác hỗ trợ, tư vấn tâm lý, kỹ năng phòng, chống bạo lực, bắt nạt, xâm hại trẻ em, học sinh còn chưa thực sự hiệu quả. Tình trạng bạo lực học đường, mất an toàn vệ sinh thực phẩm trong trường học vẫn còn xảy ra ở một số cơ sở giáo dục, gây bức xúc trong dư luận.

Chất lượng đội ngũ giáo viên chưa đồng đều giữa các vùng, miền; vẫn còn tình trạng thiếu trường lớp, thiếu phòng học bộ môn và thiết bị dạy học tổi thiểu ở một số địa phương.

Năm học 2025-2026, Bộ GD&ĐT xác định sẽ thực hiện hiệu quả dạy học 2 buổi/ngày đối với các cơ sở giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng giáo dục STEM/STEAM, giáo dục phát triển năng lực số, giáo dục sử dụng trí tuệ nhân tạo; chuẩn bị tốt các điều kiện bảo đảm để từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Tuyển dụng, sử dụng hết số biên chế giáo viênđược giao giai đoạn 2022-2026; rà soát số giáo viên hiện có, đề xuất bổ sung biên chế giáo viên giai đoạn 2026 - 2030 để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên.

Nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp, huy động, hợp đồng các nghệ nhân, nghệ sĩ, vận động viên chuyên nghiệp, tình nguyện viên người nước ngoài tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường, đặc biệt trong các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao, kỹ năng sống... cho học sinh phổ thông.

Nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.