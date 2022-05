Tuyển sinh đầu cấp: Quá tải trường, lớp

Thứ Sáu, ngày 27/05/2022 08:59 AM (GMT+7) Chia sẻ

Nhiều quận, huyện tại TP HCM thông báo số lượng học sinh tiếp tục tăng đột biến, trong khi hệ thống trường, lớp còn nhiều hạn chế

Nhiều quận, huyện tại TP HCM đã công bố kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023. Dự kiến số học sinh (HS) bậc mầm non, lớp 1, lớp 6 tại quận Bình Tân là 122.362 HS, tăng hơn 9.000 HS so với năm học trước. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở nhiều quận, huyện khác.

Mỗi năm tăng thêm 9.000 HS

Đánh giá về công tác tuyển sinh năm học 2021-2022, theo UBND quận Bình Tân, hiện quận có 4 phường đang gặp khó khăn trong việc bố trí chỗ học do không đủ trường tiểu học và THCS. Điển hình như phường Bình Trị Đông A có 1.007 trẻ vào lớp 1 nhưng phường chỉ có 1 trường tiểu học và khả năng nhận được 250 HS, còn lại phải đến các trường tiểu học khác ở lân cận phường để học, quãng đường các em đến trường gần 4 km. Tương tự, phường Bình Hưng Hòa A có 162 trẻ học tại các phường lân cận. Ở cấp THCS, phường Bình Trị Đông B chưa có trường THCS nên HS lớp 5 sau khi ra trường phải đến các trường ngoài phường để học. Phường Bình Hưng Hòa A có số dân đông nhất quận nhưng chỉ có 1 trường THCS đang trong tình trạng quá tải, HS lớp 5 ra trường cũng phải đi nơi khác xa nhà hơn để học.

Bình Tân là một trong những quận gặp áp lực lớn về tuyển sinh đầu cấp do số HS tăng dần đều qua các năm. Ông Ngô Văn Tuyên, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) quận, cho biết năm học 2022-2023 số trẻ vào lớp 1 tại phường Bình Trị Đông A là 757 em nhưng trường tiểu học tại phường chỉ có thể nhận được 108 HS. Ở bậc THCS, phường Bình Trị Đông B chưa có trường THCS nên HS phải sang phường khác để học.

Không riêng quận Bình Tân, tại quận Tân Phú, ông Phan Sĩ Đạt, Trưởng Phòng GD-ĐT quận này, thông tin số trẻ vào lớp 1 năm học này khoảng 6.800 trẻ, tương đương năm ngoái. Trong khi đó, bậc THCS có khoảng 6.900 HS vào lớp 6, cao hơn năm ngoái. Theo ông Đạt, ở khối THCS, đỡ áp lực về trường, lớp hơn là tiểu học. Ở khối tiểu học, do trường, lớp còn hạn chế, trong khi phải ưu tiên cho HS các lớp 1, 2, 3 học 2 buổi/ngày theo yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018, đẩy tỉ lệ học 2 buổi/ngày ở các khối khác giảm xuống. "Trong năm học mới, quận Tân Phú không có trường nào được xây mới, chỉ sửa chữa thêm 1-2 trường và tăng thêm một số ít phòng" - ông Đạt nói.

Xoay xở mở rộng phòng học

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, hiện nay một số quy định về diện tích đất/HS tối thiểu chưa phù hợp tình hình thực tiễn của thành phố; các yêu cầu, quy định về quy hoạch sử dụng đất giáo dục còn khó khăn, ảnh hưởng đến sự phát triển quy mô trường, lớp tại thành phố.

Ông Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Thủ Đức, thông tin năm nay số HS ra lớp 1 khoảng 16.500 em, con số này ở lớp 6 là 16.000. Theo ông Nguyên, thực tế, dự án xây trường học luôn có nhưng khi triển khai thì còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

Điển hình, trường lớp mới xây trong năm học này chủ yếu ở khối mầm non. Tại TP Thủ Đức, tỉ lệ học 2 buổi/ngày ở khu vực 1, 2 (quận 2 và 9 cũ) luôn ổn, có thể đáp ứng 100% HS lớp 1, 2, 3 học 2 buổi/ngày. Tuy nhiên, khu vực 3 là quận Thủ Đức cũ, một số phường giáp ranh với Bình Dương, Đồng Nai nên tỉ lệ sẽ giảm, chỉ có thể đáp ứng được khoảng 65%-70% HS học 2 buổi/ngày.

"Đối với các trường hợp này, phòng GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện mô hình tận dụng các phòng chức năng để giảng dạy tùy theo bộ môn. Điều này sẽ giảm quá tải việc thiếu phòng học" - ông Nguyên cho biết.

Theo ông Ngô Văn Tuyên, nếu tính cả hệ thống các trường tư thục tại quận, cơ bản chỗ học cho HS sẽ bảo đảm, song sĩ số mỗi lớp ở các bậc học đều rất cao, trung bình 42-43 em/lớp. "Để có thể đáp ứng cơ bản chỗ học, các trường đều có phương án tận dụng cơ sở vật chất sẵn có để làm phòng học, mục tiêu là có thêm được phòng học nào thì tốt phòng đó" - ông Tuyên nói.

Các mốc thời gian cần lưu ý

Theo kế hoạch tuyển sinh các lớp đầu cấp của UBND TP HCM, các quận, huyện và TP Thủ Đức bắt đầu tuyển sinh bậc mầm non, tiểu học, THCS từ ngày 1-7. Ở bậc mầm non, việc gọi trẻ vào trường bắt đầu từ ngày 1-7, công bố kết quả ngày 20-7. 100% trẻ 5 tuổi được vào các trường mầm non theo đúng tuyến. Tuyển sinh lớp 1 bắt đầu từ ngày 1-7, công bố kết quả ngày 1-8. Trường chỉ tuyển HS theo đúng tuyến cư trú, không nhận trẻ chưa đủ tuổi. Đối với lớp 6 bắt đầu từ ngày 1-7, công bố kết quả ngày 1-8.

Nguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tuyen-sinh-dau-cap-qua-tai-truong-lop-20220526215851688.htmNguồn: https://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/tuyen-sinh-dau-cap-qua-tai-truong-lop-20220526215851688.htm