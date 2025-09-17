Chủ tịch tỉnh Bắc Ninh yêu cầu vận động phụ huynh đưa trẻ đến học ở trường mới

Trước đó, Báo Tiền Phong phản ánh, năm học này, thực hiện chủ trương của cấp trên, xã Phúc Hòa (Bắc Ninh) dồn điểm Trường Mầm non ở thôn Hậu vào Trường mầm non Liên Chung ở khu vực thôn Lãn Tranh 1 (đạt chuẩn quốc gia mức độ 2) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Do đường xa hơn (trường mới cách trường cũ khoảng 2 km), hơn 80 phụ huynh ở xã Phúc Hòa chưa đồng thuận đưa con đến học ở trường học mới.

Liên quan đến vụ việc này, trao đổi với PV Tiền Phong, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn cho biết, ông đã yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh, UBND xã Phúc Hòa làm tốt công tác nắm tình hình, chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, đơn vị chức năng phối hợp với trường Mầm non Liên Chung tăng cường tuyên truyền, vận động, đối thoại với Nhân dân. Cơ quan chức năng tổ chức vận động cá biệt, tạo sự đồng thuận của Nhân dân về chủ trương đưa học sinh ra điểm trường trung tâm.

Trong trường hợp người dân vẫn kiên quyết giữ điểm trường lẻ tại thôn Hậu, xã Phúc Hòa phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng giáo dục của con em mình.

Nhiều phụ huynh ở xã Phúc Hòa chưa đồng thuận đưa con đến học ở trường mầm non trung tâm. Ảnh: Nguyễn Thắng

Ông Tuấn cũng yêu cầu UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiến hành rà soát, chủ động lên phương án sáp nhập, xóa bỏ điểm lẻ, thực hiện đúng quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao nhất của Nhân dân, không để nảy sinh tình hình phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh giao Công an tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Công an xã, phường và bộ phận chuyên môn làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn và trên không gian mạng; nắm chắc hoạt động của số đầu đơn đề nghị giữ lại điểm trường lẻ, số có thái độ chống đối, kích động Nhân dân chống lại chủ trương của Nhà nước (nếu có) để có biện pháp răn đe.

Công an tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi gây phức tạp về an ninh trật tự, xử lý các đối tượng quá khích, gây rối.

Trường mầm non trung tâm ở xã Phúc Hòa được đầu tư xây dựng khang trang, sạch đẹp đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, nhưng nhiều phụ huynh chưa đồng thuận đưa con đến học. Ảnh: Nguyễn Thắng

Liên quan đến vụ việc trên, Chủ tịch UBND xã Phúc Hòa Phạm Văn Hân cho biết, ông đã trực tiếp có buổi đối thoại với người dân và phụ huynh chưa đồng thuận đưa con đến học ở trường mới. Xã Phúc Hòa thành lập tổ tuyên truyền để đến từng nhà vận động các phụ huynh.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, chiều hôm qua (ngày 16/9), Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh đã làm việc với lãnh đạo xã Phúc Hòa để bàn giải pháp vận động phụ huynh sớm đưa con đến học ở trường mới. Do phụ huynh đi làm ban ngày nên dự kiến tối 20/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh cùng lãnh đạo UBND xã Phúc Hòa tổ chức đối thoại với người dân chưa đồng thuận đưa trẻ đến học ở trường mới.