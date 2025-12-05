Ô nhiễm không khí nghiêm trọng: Chuyên gia hướng dẫn thời điểm cho học sinh ở nhà

Theo công văn mới nhất của UBND TP. Hà Nội, các trường học được chỉ đạo tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập nếu chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Công văn yêu cầu Sở GD&ĐT Hà Nội thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên. Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, tức là khi chỉ số VN-AQI ≥ 301, các trường phải tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

Đồng bộ giữa chủ trương và khuyến cáo y tế

Động thái này của UBND TP Hà Nội được giới chuyên môn đánh giá là giải pháp thích ứng cần thiết.

Trao đổi với PV Báo Sức khoẻ và Đời sống, PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh – giảng viên Bộ môn Sức khoẻ môi trường, Trường Đại học Y tế công cộng khẳng định đây là giải pháp thích ứng cấp thiết, hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật. Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, Điều 10 đã quy định chi tiết về việc thực hiện các biện pháp khẩn cấp, bao gồm cả biện pháp tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian hoạt động của trường học, trong trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo chuyên gia, việc hạn chế hoạt động ngoài trời và cân nhắc cho học sinh nghỉ học là cần thiết khi chỉ số VN-AQI đạt ngưỡng nguy hại. Ảnh minh họa

Bà Hạnh giải thích thêm: Theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP, ô nhiễm không khí được xác định là nghiêm trọng khi chỉ số VN-AQI ngày có giá trị từ 301 trở lên theo kết quả quan trắc trong thời gian 3 ngày liên tục. Chỉ số này tương ứng với mức "Nguy hại" (màu nâu) trên thang đo, được giới y tế công cộng coi là cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe.

PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh nhấn mạnh: "Tất cả mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng trẻ em là nhóm nguy cơ cao nhất do hệ thống hô hấp chưa hoàn thiện. Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai, người già và những người mắc các bệnh mạn tính về hô hấp, tim mạch cũng là các đối tượng cần được bảo vệ tối đa".

Sự chủ động là chìa khóa bảo vệ sức khỏe

Mặc dù chính quyền đã có chỉ đạo thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, nhưng trong thực tế, không khí có thể vượt ngưỡng nguy hại (VN-AQI >= 301) ở một số thời điểm trong ngày hoặc tại một số khu vực cụ thể mà không cần duy trì 3 ngày liên tục. Do đó, PGS.TS. Trần Thị Tuyết Hạnh khuyến cáo các trường học và người dân cần nâng cao tinh thần chủ động phòng ngừa và theo dõi sát sao tình hình.

Chuyên gia cho rằng, các trường học và người dân sống tại các thành phố lớn nên chủ động theo dõi chỉ số AQI hàng ngày thông qua các ứng dụng chuyên dụng như IQAir, AirVisual, hoặc cổng thông tin quan trắc môi trường của UBND thành phố. Chỉ cần bất kỳ thời điểm nào chỉ số AQI đạt mức nguy hại (>= 301, màu nâu), các biện pháp khẩn cấp cần được áp dụng ngay lập tức.

Cụ thể, mọi người nên tránh các hoạt động ngoài trời, tránh các hoạt động thể lực gắng sức, hoạt động thể thao và đóng kín cửa sổ, cửa ra vào để hạn chế phơi nhiễm. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, việc sử dụng khẩu trang có hiệu suất lọc bụi PM2,5 đạt tối thiểu 95% là yêu cầu bắt buộc, không chỉ dành cho nhóm nguy cơ cao.

Đối với các cơ sở giáo dục, bên cạnh việc tuân thủ nghiêm ngặt chỉ đạo của UBND TP, khi chỉ số VN-AQI ở mức nguy hại, các trường nên cân nhắc cho học sinh nghỉ học hoặc chuyển các hoạt động ngoài trời sang hoạt động trong nhà hoặc điều chỉnh thời gian học tập để bảo đảm an toàn. Sự phối hợp hiệu quả giữa các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm của ngành chức năng và sự chủ động dự phòng phơi nhiễm của cộng đồng chính là "tấm lá chắn" cần thiết để giảm thiểu tác hại của ô nhiễm không khí đối với sức khỏe cộng đồng trong thời điểm này.