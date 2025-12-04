Phương án sắp xếp trường học phải tính khả thi, ổn định

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) ngày 3-12 cho biết vừa ban hành văn bản số 7907 ngày 2-12-2025 gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kết luận 221-KL/TW ngày 28-11-2025 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.

Bộ GD-ĐT nhấn mạnh quan điểm ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, hạn chế chi phí và rủi ro cho học sinh khi sắp xếp các trường học

Theo đó, nhằm bảo đảm ổn định, hiệu lực, hiệu quả của hệ thống cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên, Bộ GD-ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tham mưu Thường trực Tỉnh ủy tổ chức triển khai các chỉ đạo của Trung ương về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực giáo dục và các nội dung tại Công văn số 131 ngày 12-11-2025 của Đảng ủy Bộ GD-ĐT.

Đồng thời, triển khai thực hiện các hướng dẫn chuyên môn của Bộ GD-ĐT tại Công văn số 6165 ngày 2-10-2025 về sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Bên cạnh đó, rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy và mạng lưới cơ sở giáo dục công lập theo các hướng dẫn, quy định của Bộ GD-ĐT đảm bảo tinh gọn, thuận lợi trong tổ chức hoạt động dạy học và phù hợp với tình hình của địa phương. Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trường liên cấp. Tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, phổ thông dân tộc bán trú và các trường phổ thông nội trú liên cấp cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh.

Tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm ổn định hoạt động dạy học khi sắp xếp. Đồng thời, chỉ đạo sở GD-ĐT, các ngành liên quan và UBND cấp xã đánh giá toàn diện từng phương án sắp xếp, từ đó lựa chọn hoặc điều chỉnh lộ trình phù hợp, khả thi. Ưu tiên điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, hạn chế chi phí và rủi ro cho trẻ em, học sinh, học viên.... nhất là ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Bộ GD-ĐT đề nghị các địa phương hoàn thành dứt điểm việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên trước ngày 31-12-2025 theo chỉ đạo của Trung ương.

Trước đó, ngày 28-11, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 221-KL/TW về tình hình, kết quả hoạt động của bộ máy hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp. Theo đó, các tỉnh ủy, thành ủy phối hợp Bộ GD-ĐT và Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã (trường mầm non, tiểu học, THCS, trường liên cấp), hoàn thành dứt điểm trước ngày 31-12-2025.

Ngày 12-11-2025, Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã có văn bản số 131 gửi Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố về việc công tác sắp xếp, tổ chức các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.

Theo đó, qua kiểm tra tình hình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục tại một số địa phương, Bộ GD-ĐT nhận thấy nhiều tỉnh, thành phố đã chủ động, quyết liệt thực hiện chủ trương tinh gọn mạng lưới cơ sở giáo dục công lập bài bản, khoa học, thận trọng, dân chủ, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, vẫn có nơi triển khai còn có những hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tổ chức dạy học, bảo đảm an sinh giáo dục, nhất là ở vùng khó khăn và khu vực đô thị đông dân cư.

Để bảo đảm ổn định hệ thống, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT đã đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương tại Kế hoạch số 130 về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực giáo dục: "Cơ bản giữ nguyên các trường trung học phổ thông, trung học cơ sở, tiểu học, các trường liên cấp và mầm non công lập hiện có; chỉ đề xuất sắp xếp, điều chỉnh khi thật sự cần thiết theo hướng thuận tiện, phục vụ nhu cầu của người dân và học sinh".

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ GD-ĐT cũng đề nghị Thường trực Tỉnh ủy các tỉnh, thành phố chỉ đạo rà soát, sắp xếp các điểm trường lẻ theo lộ trình phù hợp, tập trung hình thành, duy trì, phát triển các mô hình trường dân tộc nội trú, bán trú cho học sinh tại trung tâm xã hoặc liên xã; ưu tiên bảo đảm điều kiện đi lại an toàn, khoảng cách hợp lí, không làm gia tăng chi phí và rủi ro cho học sinh, đặc biệt ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo.

Chỉ đạo đánh giá toàn diện các phương án sắp xếp để xây dựng lộ trình thực hiện phù hợp hoặc phương án điều chỉnh, bảo đảm tính khả thi, ổn định, không gây xáo trộn hoạt động dạy học.