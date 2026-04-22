Nữ sinh đạt 133 điểm, cao nhất sau 4 đợt thi Đánh giá năng lực năm 2026

Với mức điểm 133/150 (tổ hợp Q21), Dương Tuyết Nhi không chỉ trở thành thủ khoa của đợt thi thứ 4 kỳ thi Đánh giá năng lực ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026 mà còn là người có điểm số cao nhất kỳ thi này năm nay tính đến hiện tại. Năm 2025, thủ khoa của kỳ thi này đạt 130/150 điểm.

Thành viên đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh, Toán

Chia sẻ với VietNamNet, Tuyết Nhi cho hay, sau khi hoàn thành bài thi, dù tin mình sẽ đạt điểm số cao, em không nghĩ mình sẽ trở thành thí sinh có điểm số cao nhất trong 4 đợt thi.

“Lúc phần mềm hiển thị điểm số, em cũng đã hơi bất ngờ, không nghĩ đạt tới mức điểm đó vì cho rằng bài làm chưa quá ổn. Em cảm thấy rất vui khi biết mình trở thành thủ khoa của đợt thi thứ 4”, Tuyết Nhi chia sẻ.

Thành tích này không đến từ may mắn mà là kết quả của quá trình tích lũy lâu dài.

Nhi vốn là thành viên các đội tuyển học sinh giỏi môn Tiếng Anh từ những thời học THCS tới năm lớp 11. Song đến đầu năm lớp 12, nữ sinh quyết định “rẽ lối” - chuyển sang theo đội tuyển học sinh giỏi Toán vì muốn thử thêm những khả năng khác của bản thân.

Dương Tuyết Nhi (lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa, Phú Thọ) là thí sinh có điểm số cao nhất kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2026 tính tới thời điểm hiện tại, với 133/150 điểm. Ảnh: NVCC

Trước khi chinh phục kỳ thi Đánh giá năng lực, Tuyết Nhi đã sở hữu thành tích học tập đáng nể: Giải Nhất học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh năm lớp 10; giải Ba học sinh giỏi cấp tỉnh môn Tiếng Anh lớp 11 và lớp 12 (thi vượt cấp năm lớp 11); giải Nhì học sinh giỏi cấp tỉnh môn Toán lớp 12. Cô cũng đạt IELTS 8.0. Nền tảng vững chắc đó đã giúp Nhi có tâm thế tự tin khi bước vào kỳ thi.

Tuyết Nhi cho hay, em không dành quá nhiều thời gian cho việc ôn luyện riêng kỳ thi này. Theo nữ sinh, trong mỗi kỳ thi, việc giữ bình tĩnh và sự tập trung rất quan trọng.

Ở bài thi Đánh giá năng lực, Nhi vận dụng tư duy logic từ việc học IELTS để giải quyết các phần thi khác nhau, đặc biệt ở phần Văn. “Về môn Văn của đề thi, em thấy khá giống phần đọc hiểu của Tiếng Anh, tức thiên về tư duy ngôn ngữ. Em đã sử dụng các kỹ năng tư duy ngôn ngữ và kỹ thuật đọc trong quá trình luyện IELTS vì thấy bài thi thiên về tư duy chứ không quá đánh đố về cấu trúc hay từ ngữ tiếng Việt”, Nhi chia sẻ.

Chăm chỉ luyện đề

Mỗi ngày, ngoài thời gian học, Nhi thừa nhận mình khá "chăm" lướt mạng xã hội. “Qua đó, em thấy mình cũng học thêm nhiều điều, cập nhật nhiều thông tin. Đặc biệt, trên mạng xã hội, em tiếp cận được nhiều bài giảng của các thầy cô khắp mọi miền đất nước qua các livestream, clip đăng tải”, Nhi chia sẻ.

Theo nữ sinh, việc chăm chỉ luyện đề cũng là cách hiệu quả để rèn luyện bản lĩnh, tâm lý cũng như nhìn ra điểm yếu để bổ sung kiến thức.

Ngoài thời gian học, Nhi chơi piano, cầu lông để giữ cân bằng và giải trí. Cô cũng đạt chứng chỉ piano grade 5 (LCM).

Cô Nguyễn Thu Thùy, giáo viên dạy Toán của Nhi trong 3 năm THPT nhận xét, nữ sinh rất thông minh, bình tĩnh, chín chắn và quyết đoán. Đặc biệt, khả năng tự học, nghiên cứu tài liệu, phương pháp tổng hợp kiến thức của em rất tốt.

Nữ sinh Dương Tuyết Nhi và cô Nguyễn Thu Thùy, giáo viên dạy Toán lớp 12A1, Trường THPT Xuân Hòa. Ảnh: NVCC

“Đến lớp 12, Nhi mới tham gia đội tuyển học sinh giỏi Toán của trường. Thời gian đầu, Nhi cũng lo lắng sợ không theo được. Qua 3 năm dạy trên lớp, tôi nhận thấy Nhi có tố chất về Toán nên động viên em tiếp tục cố gắng. Nhờ khả năng tự học và phương pháp tư duy tốt, Nhi tự đọc và nghiên cứu tài liệu theo hướng dẫn của giáo viên và đạt kết quả rất tốt. Dù đến với đội tuyển Toán muộn, nhưng Nhi có sức bứt phá rất tốt. Minh chứng là ở kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm lớp 12, Nhi đạt giải và điểm số cao nhất trong các học sinh của đội tuyển trường”, cô Thùy chia sẻ.

Với kết quả cao trong đợt thi Đánh giá năng lực vừa qua, Nhi cho hay, thời gian tới em vẫn sẽ tập trung để hoàn thành chương trình THPT song không quá áp lực với kỳ thi tốt nghiệp. Nhi định đăng ký nguyện vọng vào ĐH Kinh tế Quốc dân và tiếp tục theo đuổi đam mê với những con số cùng tư duy logic.