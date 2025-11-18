Những bài thơ hay ngày 20/11 tặng thầy cô giáo năm 2025
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 là dịp để chúng ta dừng lại giữa dòng đời vội vã, lắng nghe nhịp đập của lòng biết ơn - dành cho thầy cô - những người chở từng chuyến đò tri thức, gieo mầm yêu thương, thắp sáng ước mơ bao thế hệ học trò.
Những vần thơ viết về thầy cô - giản dị mà thấm đẫm tình người. Xin trân trọng giới thiệu một số bài thơ hay và ý nghĩa về thầy cô nhân ngày 20/11.
Nghe thầy đọc thơ
Em nghe thầy đọc bao ngày
Tiếng thơ đỏ nắng xanh cây quê nhà
Mái chèo nghe vọng sông xa
Êm êm như tiếng của bà năm xưa
Nghe trăng thở động tàu dừa
Rào rào nghe chuyển cơn mưa giữa trời
Thêm yêu tiếng hát mẹ cười
Yêu thơ em thấy đất trời đẹp ra…
(Trần Đăng Khoa)
Thầy và chuyến đò xưa
Lặng xuôi năm tháng êm trôi
Con đò kể chuyện một thời rất xưa
Rằng người chèo chống đón đưa
Mặc cho bụi phấn giữa trưa rơi nhiều
Bay lên tựa những cánh diều
Khách ngày xưa đó ít nhiều lãng quên
Rời xa bến nước quên tên
Giờ sông vắng lặng buồn tênh tiếng cười
Giọt sương rơi mặn bên đời
Tóc thầy bạc trắng giữa trời chiều đông
Mắt thầy mòn mỏi xa trông
Cây bơ vơ đứng giữa dòng thời gian...
(Nguyễn Quốc Đạt)
Lời ru của thầy
Mỗi nghề có một lời ru
Dở hay thầy cũng chọn ru khúc này
Lời ru của gió màu mây
Con sông của mẹ đường cày của cha
Bắt đầu cái tuổi lên ba
Thầy ru điệp khúc quê nhà cho em
Yêu rồi cũng nhớ yêu thêm
Tình yêu chẳng có bậc thềm cuối đâu!
Thầy không ru đủ nghìn câu
Biết con chữ cũng đứng sau cuộc đời
Tuổi thơ em có một thời
Ước mơ thì rộng như trời, ngàn năm
Như ru ánh lửa trong hồn
Cái hoa trong lá, cái mầm trong cây
Thầy ru hết cả mê say
Mong cho trọn ước mơ đầy của em.
Mẹ ru em ngủ tròn đêm
Thầy ru khi mặt trời lên mỗi ngày
Trong em hạt chữ xếp dày
Đừng quên mẹ vẫn lo gầy hạt cơm
Từ trong vòm mát ngôi trường
Xin lời ru được dẫn đường em đi
(Con đường thầy ngỡ đôi khi
Tuổi thơ lăn một vòng bi tới rồi!)
Hẳn là thầy cũng già thôi
Hóa thân vào mỗi cuộc đời các em
Thì dù phấn trắng bảng đen
Hành trang ấy đủ thầy đem theo mình.
(Đoàn Vị Thượng)
Thưa Thầy
Thưa thầy, bài học chiều nay
Con bỏ quên ngoài cửa lớp
Dưới gốc phượng già, nằm nghe chim hót
Con hóa mình thành bướm và hoa
Thưa thầy bài tập hôm qua
Con bỏ vào ngăn khóa kín
Mải lượn lờ theo từng vòng sóng
Cái ngã điệu đàng, sân trượt patin
Thưa thầy, bên ly cà phê đen
Con đốt thời gian bằng khói thuốc
Sống cho mình và không bao giờ mơ ước
Mình sẽ là ai? Tôi sẽ là ai?
Thưa thầy, qua ngõ nhà thầy khuya nay
Con vẫn thấy một vầng trăng ấm sáng
Thầy ngồi bên bàn phẳng lặng
Soạn bài trong tiếng ho khan
Thưa thầy, cho là nhận: điều giản đơn
Sao con học hoài không thuộc
Để bây giờ khi con hiểu được
Biết làm sao tạ lỗi cùng thầy.
(Tạ Nghi Lễ)
Ơn người thầy giáo
Nơi nào rộng nhất thế gian,
Nơi nào ôm cả đời ta vào lòng.
Chứa con sóng biếc mênh mông
Đưa thuyền ta nhẹ lướt trong đường đời!
Những khi thuyền gặp chơi vơi
Có thầy nâng cánh, đất trời rộng thêm.
Tiếng thầy tha thiết, dịu êm
Cho ta vẹn giấc êm đềm lời ru
Hè qua rồi lại sang thu
Con thuyền cập bến, thầy như mái chèo.
Trèo lên đỉnh núi cheo leo
Thể nào đi hết lưng đèo thầy ơi?
“Luyện bền bỉ, sẽ tới nơi!”
Lời thầy răn dạy tuyệt vời làm sao!
Đi lên tới đỉnh núi cao
Vươn tay đón lấy ngàn hoa vẫy chào!
(Trần Thị Hà)
Ơn thầy
Ngày ngày tháng tháng dần trôi
Bao nhiêu kỉ niệm bồi hồi không quên.
Nhớ thời áo trắng bên thềm
Nhặt từng chiếc lá xếp hàng chữ thương.
Chữ thương gắn với chữ yêu,
Yêu cha, yêu mẹ, yêu thầy, yêu cô!
Yêu sao dáng vẻ đơn sơ,
Yêu sao lời giảng đò đưa dòng chiều.
Người ơi nhớ lấy bao điều,
Tháng năm mệt nhọc sớm chiều gian nan.
Cánh cò thao thức thở than,
Lật trang giáo án tình chan chứa tình!
Lòng thầy rộng tựa Thái Bình,
Ơn dày nghĩa nặng ân tình thiết tha.
Tình thầy nặng tựa tình cha,
Âm thầm, lặng lẽ mà da diết lòng.
Cho em bao ước mơ hồng
Cho em thấu hiểu tấm lòng sắt son!
Ân tình này, chẳng phai mòn
Một đời ghi tạc, mãi còn khắc sâu!
Văn chương biết mấy cho đầy,
Thơ sao kể hết lòng thầy, thầy ơi!
(Nguyễn Thị Huyền Trâm)
Thắm mãi tình cô
Em xao lòng khi nghe tiếng trống vang
Lại háo hức đổ hai hàng lệ đắng
Chân nhẹ bước tìm một miền thầm lặng
Tiếng ngày nào, cô ơi! Chẳng hề phai
Người lái đò đưa em tới tương lai
Mặc sóng nước cứ miệt mài cuồng vẫy
Tâm ngời sáng đánh thức người đứng dậy
Gieo hạt mầm, tay cấy những ước mơ…
Ba năm ròng, hơn cả những vần thơ
Lời giảng ấy chưa bao giờ nằm ngủ
Trang giáo án sáng ngời lên từng chữ
Vẫn một đời người giữ trọn thiên lương
Nay xa rồi chợt thấy dạ vấn vương
Trách mùa cũ lạ thường, sao nhanh quá
Thời áo trắng với em là tất cả
Bởi lòng vàng, em thắm mãi tình cô.
(Thanh Trang)
Những cánh chim về tổ
Như bầy chim mải miết bay xa
Cánh đại bàng vượt trùng khơi vùng vẫy
Một góc rừng tiếng gà trưa vang gáy
Và nơi nào cò lặn lội bờ sông?
Tần tảo sớm hôm trôi nổi ngược dòng
Bao khát vọng trải cùng năm tháng
Các em đi tìm nguồn ánh sáng
Cho hôm nay rạng rỡ mặt người.
Có niềm vui giàn giụa nước mắt rơi
Có nỗi nhớ lắng tiếng cười tinh nghịch
Tuổi học trò qua mau trong ánh mắt
Bụi thời gian hằn đôi má em ơi!
Như bầy chim bay tận cuối trời
Tìm về tổ ta nhớ người khuya sớm
Biển dẫu xa và trời dù cao rộng
Mưa về nguồn trong mát suối quê hương.
Bước chân em lại in dấu trên đường
Mặt hồ lặng soi trời xanh đáy nước
Núi trầm tư đêm ngày chờ thức
Tiếng cười ai vang vọng sân trường…
(Cao Tuấn Hải)
(Các bài thơ được sưu tầm)
