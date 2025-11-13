Ngành giáo dục Đắk Lắk không nhận hoa chúc mừng ngày Nhà giáo 20-11

Ngày 12-11, bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, cho biết sở đã thông báo không nhận hoa chúc mừng dịp kỷ niệm 43 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11.

Sở GD&ĐT tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: N.G

Theo bà Xuân, bão số 13 vừa qua ảnh hưởng nặng nề đến người dân, hạ tầng tỉnh Đắk Lắk; trong đó nhiều cơ sở giáo dục trên địa bàn đã bị thiệt hại.

"Thay vì những lẵng hoa chúc mừng, tôi mong các đơn vị quan tâm, động viên các cơ sở giáo dục bị ảnh hưởng do bão lũ khắc phục thiệt hại, vượt qua khó khăn”- bà Xuân nói.

Theo Sở Giáo dục & Đào tạo Đắk Lắk, bão số 13 làm khiến 226 cơ sở giáo dục trên địa bàn bị ảnh hưởng. Tổng thiệt hại về cơ sở vật chất, hạ tầng, thiết bị dạy học ước tính lên tới hơn 22,7 tỉ đồng.

Trong đó, nhiều phòng học bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 654 bộ bàn ghế, 176 bộ máy tính bị ngập nước, hư hỏng…