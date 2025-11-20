Những tấm gương cống hiến đặc biệt

Gieo chữ ở Trường Sa

Thầy Nguyễn Ngọc Hạ, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Trung, phường Tây Nha Trang (Khánh Hòa) là một trong số đó. Sinh năm 1990 tại xã Đại Lãnh (Khánh Hòa), năm 2012, Nguyễn Ngọc Hạ tốt nghiệp ngành tiểu học, Trường Cao đẳng Nha Trang (nay là Trường ĐH Khánh Hòa) về công tác tại Trường Tiểu học Vạn Phú 1. Năm 2013, nhận được thông báo tuyển giáo viên ra công tác tại các xã thuộc huyện đảo Trường Sa (nay là đặc khu Trường Sa) giai đoạn (2013-2018) của Sở GD&ĐT Khánh Hòa, thầy Hạ viết đơn xin ứng tuyển.

Nhà giáo Nguyễn Ngọc Hạ dạy học tại huyện đảo Trường Sa giai đoạn 2013-2018. Ảnh: NVCC

Năm năm gắn bó với con em huyện đảo, với những người lính đảo là quãng thời gian thanh xuân đẹp nhất trong nghề của thầy Hạ. Theo thầy Hạ, khó khăn lớn nhất thời gian đó do xa đất liền nên thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ dạy học. Lớp học ghép nhiều độ tuổi, giáo viên không chỉ dạy, còn phải dỗ, phải chăm vì có trẻ mầm non. Sống trên đảo, phần lớn học sinh thiếu trải nghiệm, thiếu kĩ năng tương tác. Bản thân giáo viên cũng ít cơ hội được trao đổi với đồng nghiệp do khó liên lạc với đất liền.

Để khắc phục những khó khăn này, mỗi năm về phép, thầy Hạ tranh thủ tham mưu với Sở GD&ĐT Khánh Hòa cung cấp thêm trang thiết bị hoặc tự làm thiết bị dạy học để phục vụ giảng dạy; tham gia những buổi tập huấn, tự nghiên cứu tài liệu từ mầm non đến tiểu học. Ở trường, thầy Hạ tích cực tổ chức các hoạt động trải nghiệm giúp học sinh tăng tương tác. Mỗi dịp 20/11, thầy Hạ lại nhớ những ngày trên đảo, quà tặng của học sinh là bức tranh tự vẽ hay bó hoa dại nhưng luôn là khoảnh khắc hạnh phúc, xúc động, níu chân thầy với nghề.

Những ngày ở đảo, dù gặp bao vất vả, khó khăn nhưng với lòng nhiệt huyết, yêu nghề mến trẻ, sự quan tâm động viên của quân dân trên đảo, thầy Hạ và học trò đã vượt qua để hoàn thành tốt công việc được giao.

Từ nhỏ, thầy Hạ đã coi nghề giáo là mục tiêu phấn đấu. Yêu trẻ nhỏ nên thầy đã chọn ngành tiểu học. Thầy Hạ khẳng định chính những năm tháng gắn bó với học sinh tại huyện đảo Trường Sa đã cho thầy kinh nghiệm, góc nhìn để tìm ra những phương thức vượt khó trong dạy học. Nếu có đợt tuyển giáo viên ra huyện đảo, thầy Hạ sẵn sàng quay trở lại lần nữa để gieo con chữ và cống hiến bằng cả tâm huyết với học sinh nơi đây.

Người truyền lửa

Hà Duyên Phúc, sinh viên Trường ĐH Quốc gia Singapore cho biết, may mắn nhận được sự đồng hành của thầy Nguyễn Bá Tư, giáo viên dạy Vật lí, Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa). Thầy vừa là chủ nhiệm, vừa dìu dắt và truyền lửa để em đi đến cuối con đường. 2024 là năm đặc biệt với Phúc, khi giành đúp huy chương Bạc Olympic Vật lí châu Á Thái Bình Dương và Olympic Vật lí quốc tế.

Đó không chỉ là niềm vui của cá nhân mà còn là niềm vui của cả tập thể, thành quả của hành trình dài đầy thử thách mà thầy và trò Phúc đã kiên trì đi qua. Trong nhiều kỉ niệm, có một khoảnh khắc mà Phúc không thể quên. Đó là buổi tối trước vòng chọn đội tuyển Việt Nam thi Olympic Vật lí châu Á. Phúc cảm thấy lo lắng, căng thẳng, khi biết ngày mai phải cạnh tranh với 40 bạn trên cả nước. Dưới áp lực và lo âu, Phúc cố gắng đọc lại tài liệu, nhưng càng đọc càng mất bình tĩnh. Khi đó thầy Tư bước vào, không giảng giải thì thêm mà dắt em đi ăn đêm gần nơi trọ tại Hà Nội.

“Thầy vỗ vai em nói: em không cần sợ điều gì, chỉ cần ngày mai em hãy bình tĩnh, là chính mình. Một câu nói ngắn gọn nhưng giúp em trút bỏ gánh nặng tâm lí trong giờ phút quan trọng nhất”, Phúc nhớ lại. Chính vào thời điểm đó, Phúc nhận ra rằng, các thầy cô như người thân trong gia đình, làm điểm tựa vững chắc mỗi khi học sinh mệt mỏi. Phúc gửi lời tri ân sâu sắc tới thầy Tư và thầy cô trong Trường THPT chuyên Lam Sơn.

Khi nghe những lời tâm sự của học trò “cưng”, thầy Tư rơm rớm nước mắt xúc động. Thầy cho biết, 2024 là năm học đầu tiên Trường THPT chuyên Lam Sơn Thanh Hóa có 3 học sinh tham gia đội tuyển Olympic Vật lí châu Á Thái Bình Dương và 3 học sinh đều đoạt giải (2 huy chương Đồng, 1 huy chương Bạc). Hà Duyên Phúc là một trong 3 học sinh đó. Chứng kiến học sinh lên nhận huy chương, thầy Tư cảm thấy tự hào, nhưng thấm thía được công sức bỏ ra vượt qua hành trình khó khăn để đạt được thành tích đó. “Khó khăn là động lực để bản thân bậc làm thầy tìm tòi giải pháp đạt thành tích tốt nhất”, thầy Tư nói.

Được biết từ năm 2021 đến nay, thầy Tư có 4 học sinh đoạt huy chương quốc tế. Trong kì thi học sinh giỏi quốc gia, thầy Tư có 16 học sinh đoạt giải với 1 giải Nhất, 9 giải Nhì… có 5 học sinh được lọt vào vòng thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức.