Giang mai bùng phát tại Đông Á, Nhật Bản ghi nhận hơn 13.000 ca mắc

Cơ quan Quản lý Khẩn cấp Y tế Quốc gia Nhật Bản thống kê từ đầu năm đến giữa tháng 12/2025, nước này phát hiện 13.085 người mắc giang mai. Đây là năm thứ 4 liên tiếp số bệnh nhân vượt mốc 13.000, xu hướng tăng vọt bắt đầu từ sau đại dịch Covid-19. Cụ thể, số ca bệnh tăng gấp đôi chỉ trong hai năm, từ 6.619 ca năm 2020 lên 13.220 ca vào năm 2022 và duy trì mức cao kỷ lục đến nay.

Giới chức y tế Nhật Bản nhận định nguyên nhân nằm ở tình trạng quan hệ tình dục không an toàn với người lạ gia tăng, do việc kết nối qua mạng xã hội và ứng dụng hẹn hò ngày càng dễ dàng. Dữ liệu dịch tễ cho thấy nam giới chiếm 2/3 tổng số ca nhiễm ở mọi lứa tuổi, trong khi hơn 50% bệnh nhân nữ tập trung ở độ tuổi 20.

Tương tự Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) cũng chứng kiến sự gia tăng đáng lo ngại ở người trẻ, dù các bệnh lây qua đường tình dục khác như HIV và lậu có xu hướng giảm. Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Đài Loan (CDC) ghi nhận 9.072 ca giang mai trong 11 tháng đầu năm 2025. Dù tổng số ca chỉ tăng nhẹ 2% so với năm trước, tỷ lệ nhiễm trong nhóm thanh thiếu niên 15-24 tuổi lại tăng đột biến 9%.

Để ứng phó, ông Lin Ming-cheng, đại diện CDC Đài Loan, cho biết chính quyền sẽ mở rộng điểm xét nghiệm nhanh miễn phí cho người dưới 24 tuổi từ 18 lên 79 cơ sở vào năm 2026. Các bệnh viện cũng triển khai dịch vụ tư vấn ẩn danh nhằm khuyến khích người trẻ chủ động tầm soát.

Tại Hàn Quốc, số liệu báo cáo tăng vọt sau khi cơ quan chức năng chuyển sang cơ chế "giám sát toàn diện" thay vì "kiểm tra mẫu" từ năm 2024. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ghi nhận 2.790 ca nhiễm mới trong năm qua, với gần 60% bệnh nhân thuộc độ tuổi 20 và 30, phản ánh xu hướng trẻ hóa rõ rệt của dịch bệnh.

Giang mai do xoắn khuẩn Treponema pallidum gây ra, lây chủ yếu qua đường tình dục và diễn tiến qua nhiều giai đoạn. Bệnh khởi phát bằng các vết loét không đau quanh bộ phận sinh dục. Nếu không điều trị sớm, vi khuẩn sẽ lan theo máu gây phát ban, sau nhiều năm có thể phá hủy hệ thần kinh trung ương, tim, mắt và xương khớp. Bệnh cũng có thể lây từ mẹ sang con, gây biến chứng giang mai bẩm sinh nguy hiểm cho trẻ sơ sinh.