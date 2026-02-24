Môn thi thứ ba lớp 10 được công bố liên tiếp tại nhiều địa phương

Tiếng Anh chiếm ưu thế

Đến thời điểm hiện tại, đã có 24 địa phương chính thức "chốt" phương thức tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027, trong đó phần lớn lựa chọn Tiếng Anh (hoặc Ngoại ngữ) bên cạnh hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn.

Trong số này, Tuyên Quang là địa phương duy nhất chọn Khoa học tự nhiên làm môn thi thứ ba. Trong khi đó, Lâm Đồng và Vĩnh Long áp dụng phương thức xét tuyển đối với hệ THPT không chuyên; riêng trường chuyên vẫn tổ chức thi các môn theo quy định.

Việc đa số địa phương tiếp tục chọn Tiếng Anh được đánh giá phù hợp với định hướng tăng cường năng lực ngoại ngữ cho học sinh phổ thông, đồng thời tạo sự ổn định trong công tác ôn tập, tránh xáo trộn lớn cho thí sinh lớp 9.

Quy định của Bộ GD&ĐT và những điều thí sinh cần lưu ý

Theo quy chế tuyển sinh lớp 10 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương được lựa chọn thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp hai phương thức. Nếu tổ chức thi tuyển, kỳ thi gồm Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba (hoặc bài thi tổ hợp).

Môn thi thứ ba được lựa chọn trong các môn: Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý, Công nghệ, Tin học; không được chọn một môn quá ba năm liên tiếp và phải công bố trước ngày 31/3 hằng năm.

Hình thức thi do từng địa phương quyết định, song phổ biến là thời gian làm bài 60 phút đối với môn thứ ba, chủ yếu theo hình thức trắc nghiệm hoặc kết hợp trắc nghiệm với tự luận.

Việc nhiều tỉnh, thành công bố sớm phương án tuyển sinh đang phần nào giải tỏa áp lực chờ đợi của học sinh lớp 9. Tuy nhiên, tại những địa phương chưa công bố, phụ huynh và thí sinh vẫn cần theo dõi sát thông tin từ Sở GD&ĐT để chủ động kế hoạch ôn tập, tránh tâm lý học lệch hoặc chuẩn bị thiếu định hướng.

Dự kiến trong những tuần tới, danh sách các địa phương chốt môn thi thứ ba sẽ tiếp tục tăng lên khi thời hạn 31/3 đến gần.