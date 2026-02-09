Tuyển sinh lớp 10 năm 2026: Đối tượng nào được tuyển thẳng, cộng điểm ưu tiên?

Thời gian qua, nhiều phụ huynh ở TPHCM bày tỏ băn khoăn ở kỳ thi lớp 10 sắp tới, những đối tượng học sinh nào được tuyển thẳng, đối tượng nào được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi. Nhất là những học sinh đạt các giải thưởng các kỳ thi học sinh giỏi, thi khoa học kỹ thuật cấp TP, cấp quốc gia vừa qua.

Theo đó, tại công văn số 621 của Bộ GD-ĐT ngày 5-2-2026 về tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo công tác tuyển sinh mầm non, tiểu học, THCS và THPT năm học 2026-2027, Bộ GD-ĐT quy định rõ thực hiện tuyển thẳng và các chế độ ưu tiên trong tuyển sinh THPT theo đúng quy định tại điều 14, Thông tư 30/2024 của Bộ GD-ĐT.

Như vậy, đối tượng được tuyển thẳng vào lớp 10 là những trường hợp sau đây:

Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú cấp trung học cơ sở.

Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người.

Học sinh là người khuyết tật.

Học sinh THCS đạt giải cấp quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các bộ và cơ quan ngang bộ tổ chức trên quy mô toàn quốc đối với các cuộc thi, kỳ thi, hội thi (gọi chung là cuộc thi) về văn hóa, văn nghệ, thể thao; cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật.

Học sinh THCS đạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quyết định chọn cử.

Bộ GD-ĐT quy định kỳ tuyển sinh lớp 10 ở tất cả các địa phương thực hiện tuyển thẳng vả các chế độ ưu tiên theo điều 14, Thông tư 30/2024 của Bộ GD-ĐT

Trong khi đó, đối tượng được cộng điểm ưu tiên trong kỳ thi lớp 10, như sau:

Điểm ưu tiên được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi. Trong đó, nhóm 1: Được cộng 2 điểm; nhóm 2 được cộng 1,5 điểm; nhóm 3 được cộng 1 điểm.

Nhóm đối tượng 1: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên; con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nhóm đối tượng 2: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81 %”.

Nhóm đối tượng 3: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; Học sinh ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Đối tượng được cộng điểm khuyến khích: Học sinh THCS đạt giải cấp tỉnh do Sở GD-ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các sở, ngành tổ chức trên quy mô toàn tỉnh đối với các cuộc thi có tổ chức ở cấp quốc gia. Điểm khuyến khích được cộng vào tổng điểm xét tuyển tính theo thang điểm 10 đối với mỗi môn thi, bài thi. Trong đó, giải nhất được cộng 1,5 điểm; giải nhì được cộng 1 điểm; giải ba được cộng 0,5 điểm.