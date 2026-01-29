Hà Nội chốt môn thứ ba thi vào lớp 10

Thí sinh đăng ký dự thi một trong các thứ tiếng gồm: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn. Thí sinh được đăng ký thi thứ tiếng ngoại ngữ khác với thứ tiếng ngoại ngữ đang học tại trường THCS.

Bài thi môn Ngoại ngữ thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài là 60 phút. Trong một phòng thi sẽ có nhiều mã đề, đảm bảo nguyên tắc 2 thí sinh liền kề không trùng mã đề.

Thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính.

Đề thi gồm các câu hỏi phù hợp với yêu cầu cần đạt của môn học và mục tiêu cấp THCS thuộc Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 9.

Lý giải việc lựa chọn môn thứ ba là Ngoại ngữ, Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị và quyết định của Thủ tướng Chính phủ đều hướng đến việc tăng cường dạy và học ngoại ngữ, từng bước đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Bên cạnh đó, căn cứ kết quả khảo sát, hầu hết các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố đều lựa chọn Ngoại ngữ là môn thi thứ ba trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027. Vì thế, Hà Nội quyết định lựa chọn môn này.

Tính đến hiện tại, hơn 10 tỉnh thành đã công bố môn thi thứ ba vào lớp 10, trong đó hầu hết đều chọn tiếng Anh.