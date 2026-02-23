Nữ bác sĩ Việt 27 tuổi trúng tuyển nội trú tại Đại học Harvard

“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và may mắn”, Chi xúc động chia sẻ khi “giấc mơ Y khoa Harvard” thành hiện thực. Dữ liệu của Cục Thống kê Lao động Mỹ cho hay, y khoa là ngành học đắt đỏ hàng đầu nước Mỹ với học phí chừng 60.000 USD mỗi năm, đồng thời, bác sĩ cũng là một trong những ngành liên tiếp chiếm trọn vị trí dẫn đầu danh sách ngành nghề được trả lương cao nhất nước Mỹ những năm qua.

Chi cho biết, mức lương bác sĩ nội trú ở Mỹ dao động tuỳ vào thành phố và năm trong ngành khoảng 60.000 – 110.000 USD/ năm.

Trịnh Mai Chi trong ngày tốt nghiệp tại Đại học Johns Hopkins, hồi tháng 5/2025.

Những trải nghiệm “lát đường” đến giấc mơ

Cách đây 9 năm, Trịnh Mai Chi, sinh năm 1998, nữ sinh chuyên Đức, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội rời Việt Nam sang Mỹ nhập học tại Đại học Wellesley College với học bổng 4,7 tỷ đồng.

Ngôi trường khai phóng top 7 nước Mỹ cho Chi cơ hội khám phá và thử sức ở các lớp nhập môn Hoá, Sinh học phân tử và tế bào. Nữ sinh Việt quyết định theo đuổi ngành Hoá Sinh khi bước vào năm 2. Từ một sinh viên quốc tế gặp khó khăn trong giao tiếp, hoà nhập khi mới đặt chân đến Mỹ, Mai Chi dần vươn lên bứt phá nhờ sự thông minh, ham học, khả năng thích nghi môi trường mới.

Ngay từ năm nhất, Mai Chi tham gia đề tài nghiên cứu khoa học về tương tác giữa các thuốc như imatinib và ponatinib với phân tử BCR-ABL kinase có đột biến, nguyên nhân gây bệnh ung thư bạch cầu dạng tủy mãn tính.

Hè năm hai, Chi thực tập nghiên cứu ung thư thần kinh ở tại Viện ung thư Dana Farber và Bệnh viện Nhi Boston thuộc trường Y Harvard. Năm ba, Chi nghiên cứu y học lâm sàng về bệnh viêm da cơ ở trẻ tại Viện Nhi Lurie Chicago, trực thuộc trường Y Northwestern. Cô gái Việt hỗ trợ giáo sư phân tích dữ liệu từ hơn 3.000 ca khám trong khoảng 20 năm của 600 bệnh nhân để tìm tiêu chí chẩn đoán hiệu quả hơn, góp phần phát hiện vai trò quan trọng của tế bào tiêu diệt tự nhiên NK (Natural Killer) trong chẩn đoán và tiên lượng bệnh. Kết quả nghiên cứu được đăng trên Tạp chí khoa học phân tử quốc tế năm 2024.

Đại học Wellesley nằm ở ngoại ô Boston, trong suốt 3 năm sau giờ học Mai Chi bắt xe shuttle bus của trường vào thành phố mỗi tuần 3-4 buổi để tham gia nghiên cứu khoa học tại Viện ung thư Dana Farber; tình nguyện chăm sóc bệnh nhân vô gia cư và dạy học hướng nghiệp cho trẻ em nghèo.

“Tất cả trải nghiệm này giúp mình hiểu về con đường sẽ đi, có sự thấu hiểu, đồng cảm và sẵn sàng hỗ trợ cho người bệnh, cộng đồng”, Chi chia sẻ.

Mai Chi (trái) tham gia “Match Day 2025”, ngày mà các sinh viên y khoa năm cuối biết họ sẽ được phân về bệnh viện nào để theo học nội trú, tại Trường Y Johns Hopkins.

Vượt “cửa ải” trở thành bác sĩ nội trú Harvard

Tháng 5/2020, Mai Chi tốt nghiệp cử nhân hạng ưu ngành Hoá Sinh, GPA đạt 3,97/4, nhận bằng Summa Cum Laude dành cho top 5% sinh viên xuất sắc của Wellesley College. Mai Chi cũng hoàn thành 15 môn học khác song song với chương trình ngành Hóa Sinh, trong đó có môn Văn học quốc tế, Xã hội học.

Năm 2021, Chi nộp đơn ứng tuyển thẳng lên bậc tiến sĩ y khoa. Chi tự luyện Medical College Admission Test - Kỳ thi tuyển sinh ngành Y chuẩn hóa quốc tế do Hiệp hội Các Trường Y Khoa Hoa Kỳ tổ chức. Cuộc thi nhằm đánh giá năng lực sinh viên muốn theo đuổi ngành. Cô gái Việt đạt điểm 519/528, thuộc top 3% cao nhất toàn nước Mỹ tại thời điểm đó.

Kết quả, trường Y Johns Hopkins, ngôi trường hàng đầu về đào tạo khoa học y sinh Mỹ đã chào đón Mai Chi học bổng toàn phần trị giá 272.000 USD, tương đương 7,1 tỷ đồng cho 4 năm học tiến sĩ Y khoa.

Tại đây, Mai Chi vừa học các môn chuyên ngành, vừa cân bằng giữa thực tập lâm sàng và nghiên cứu khoa học. Điểm các môn thực tập lâm sàng của nữ sinh Việt tại đại học danh tiếng Mỹ đều xếp lại Honors - cao nhất. Cô vinh dự nhận giải thưởng Edith SeVille Coale Medical Scholarship Award trao tặng cho nữ sinh viên Y có kết quả học tập và đóng góp cho cộng đồng nổi bật.

Năm cuối của chương trình tiến sĩ Y khoa, Chi thi đỗ USMLE - Kỳ thi Cấp giấy phép Y tế Hoa Kỳ, và trúng tuyển nội trú chuyên ngành Chẩn đoán và Can thiệp Hình ảnh tại bệnh viện Beth Israel Deaconess, trường Y Harvard.

Mai Chi (giữa) trình bày nghiên cứu tại hội thảo khoa học năm 2025, Hội Can thiệp hình ảnh quốc tế.

Hành trình chạm tới ước mơ Y khoa Mỹ của cô gái Việt trải qua nhiều thử thách, quy trình chọn lọc và cạnh tranh khắc nghiệt. Ở bậc đại học, năm nào Chi cũng nộp đơn ứng tuyển trên 10 chương trình nghiên cứu hè nhưng chỉ đỗ 1. May mắn, với cơ hội duy nhất, cô vẫn được chọn làm thực tập sinh tại bệnh viện lớn trong 2 mùa hè. Khi học trường Y Johns Hopkins, Chi được đề cử hoặc ứng tuyển rất nhiều giải thưởng, học bổng nhưng cũng trượt gần hết.

“Tôi nghĩ ai thành công cũng trải qua nhiều thất bại, ai nhận được thư trúng tuyển cũng nhận được rất nhiều thư từ chối”, Chi khẳng định luôn vững tin vào đam mê và mục tiêu.

Trong ngành Chẩn đoán hình ảnh, khoảng 30% hồ sơ được chọn phỏng vấn. Mai Chi nhận được nhiều lời khen về xếp loại thực hành lâm sàng tốt và thư giới thiệu mạnh từ các giáo sư, bác sĩ đầu ngành.

Phần bài luận, Chi chú trọng vào lý do chính cô lựa chọn chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, một trong những khoa với nội trú dài nhất do tính chuyên sâu cao. Cô gái Việt tin rằng những phương pháp điều trị xâm lấn tối thiểu sẽ là tương lai của điều trị Y khoa bởi những lợi ích to lớn của những phương pháp này cho người bệnh.

Hiện tại, trong năm nội trú đầu tiên, Mai Chi làm việc thường xuyên khoảng 80 tiếng/ 1 tuần.

“Tôi đã chuẩn bị tinh thần… thép từ trước”, Chi cười nói.

Mai Chi dự định hoàn thành tốt nội trú dài 6 năm để trở thành bác sĩ chuyên khoa chẩn đoán và can thiệp hình ảnh, đồng thời tích cực tham gia nghiên cứu y khoa.

Tiến sĩ Troy Zhou, cựu Trưởng khoa Vật lý y khoa và X-quang tại Bệnh viện John Hopkins, từng làm việc với Chi trong một dự án tối ưu hóa về bức xạ trong X-quang, đánh giá cao sự tận tâm, trình độ lâm sàng và tính nghiêm cẩn trong nghiên cứu y học của Chi.

“Nữ bác sĩ người Việt mang đến sự chính trực, lòng trắc ẩn và sự kiên cường trong công việc. Vượt qua những thách thức của giáo dục y khoa với tư cách là một sinh viên quốc tế, cô ấy đã thể hiện sự chuyên nghiệp và trưởng thành vượt bậc”, ông Troy nói.