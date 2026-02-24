Lịch đi học lại sau Tết 2026 của 100 trường đại học trên cả nước

Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ, hơn 100 trường đại học trên cả nước hoàn tất việc công bố lịch học trở lại. Ghi nhận thực tế cho thấy, trong khi sinh viên nhiều trường lên lớp từ đầu tuần này (23/2), thì vẫn còn một số trường đang tiếp tục đón sinh viên quay trở lại trong tuần cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2026.

Với nhóm trường bố trí kỳ nghỉ khoảng hai đến ba tuần, sinh viên bắt đầu trở lại học tập từ ngày 23/2/2026. Đây là mốc thời gian phổ biến tại nhiều trường đại học ở Hà Nội, các tỉnh phía Bắc cũng như không ít cơ sở đào tạo tại TP.HCM. Lịch học được nối tiếp ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, đảm bảo tiến độ học kỳ II và kế hoạch đào tạo năm học 2025 - 2026.

Một số trường có thời gian nghỉ dài hơn lựa chọn cho sinh viên quay lại lớp vào đầu tháng 3. Chẳng hạn, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tổ chức học lại từ ngày 2/3/2026. Đại học Lạc Hồng, đơn vị có kỳ nghỉ kéo dài hơn một tháng đối với một số khóa, cũng ấn định thời điểm sinh viên trở lại trường vào đầu tháng 3.

Tương tự, một số trường đại học tại TP.HCM và khu vực phía Nam điều chỉnh lịch học trực tiếp sang tuần đầu tiên của tháng 3 nhằm tạo điều kiện cho sinh viên ở xa di chuyển thuận lợi sau kỳ nghỉ dài.

Sau kỳ nghỉ Tết, sinh viên cả nước sẽ đồng loạt quay lại giảng đường từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3/2026. (Ảnh minh họa: FTU)

Bên cạnh đó, có trường triển khai hình thức học trực tuyến trong giai đoạn ngay sau Tết, trước khi sinh viên quay lại học trực tiếp. Cách làm này giúp duy trì nhịp độ học tập, đồng thời linh hoạt về thời gian đi lại trong cao điểm sau Tết.

Lịch đi học trở lại sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của 100 trường đại học:

Theo đại diện nhiều cơ sở đào tạo, lịch đi học trở lại được xây dựng trên cơ sở khung kế hoạch năm học đã ban hành, cân đối giữa thời gian nghỉ lễ, tiến độ giảng dạy và lịch thi.

Các trường cũng khuyến nghị sinh viên theo dõi thông báo chính thức trên website, cổng thông tin đào tạo hoặc email cá nhân để cập nhật chính xác thời gian học lại của từng lớp, tránh nhầm lẫn trong trường hợp có điều chỉnh.