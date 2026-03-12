Hà Nội đẩy lịch thi lớp 10 sớm hai tuần

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 12/3 công bố lịch thi lớp 10 công lập.

Theo đó, kỳ thi diễn ra vào hai ngày 30, 31/5 với ba môn Toán, Văn và Ngoại ngữ (chủ yếu là Tiếng Anh). Học sinh thi vào một trong bốn trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nguyễn Huệ, Chu Văn An, Sơn Tây sẽ thi thêm môn chuyên vào ngày 1/6.

Điểm xét tuyển với hệ đại trà là tổng ba môn, không nhân hệ số (tối đa 30); còn trường chuyên xét tổng điểm bốn môn, trong đó môn chuyên nhân hệ số hai (50).

Kỳ thi năm nay diễn ra sớm hơn gần hai tuần so với mọi năm, và sớm một tháng so với dự kiến hồi đầu năm học.

Lịch thi lớp 10 năm 2026 của học sinh Hà Nội như sau:

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa ba nguyện vọng vào ba trường THPT công lập, không phân biệt khu vực. Các em không được thay đổi thứ tự nguyện vọng sau khi đăng ký.

Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ được xét tới các nguyện vọng 2 và 3, nhưng phải có điểm chuẩn cao hơn lần lượt 0,5 và 1 điểm. Mức này thấp hơn một nửa so với các năm trước.

Năm nay, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Theo ước tính của Sở Giáo dục và Đào tạo, khoảng 88.000 em có suất học THPT công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, trường nghề; 59.000 em vào trường tư.

Sở chưa cho biết chỉ tiêu của riêng khối lớp 10 THPT công lập, song các năm trước tỷ lệ đỗ vào các trường này chỉ khoảng 64% tổng số học sinh lớp 9. Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội vì thế căng thẳng nhất trong cả nước.

Học sinh thi lớp 10 ở Hà Nội năm 2025. Ảnh: Tùng Đinh

Trước Hà Nội, TP HCM cũng chọn tổ chức kỳ thi lớp 10 vào cuối tháng 5. Đà Nẵng, Đồng Nai, Bắc Ninh, Tuyên Quang dự kiến tương tự. Số khác thi cuối tháng 6 hoặc đầu tháng 7, như Cần Thơ, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Vĩnh Long.

Các địa phương điều chỉnh lịch thi lớp 10 sớm hoặc muộn hơn hai tuần để tránh trùng với kỳ thi tốt nghiệp THPT, diễn ra vào 10-11/6.