Hà Nội tạm cấp kinh phí cho các trường thực hiện chế độ tiền thưởng theo Nghị định 73

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho biết đã nhận được tờ trình của Sở GD-ĐT về kinh phí thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73/2024 của Chính phủ đối với các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước của Hà Nội năm học 2025-2026.

Để đảm bảo chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73 cho cán bộ, giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập của TP đang tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2025-2026 (các cơ sở tự bảo đảm chi thường xuyên), UBND TP chỉ đạo thống nhất về nguyên tắc đối với đề xuất của Sở GD-ĐT.

UBND TP Hà Nội cũng chỉ đạo Sở GD-ĐT, UBND các phường, xã thực hiện tạm cấp kinh phí cho các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc đang tham gia thí điểm đặt hàng dịch vụ giáo dục năm học 2025-2026 (các cơ sở giáo dục tự bảo đảm chi thường xuyên) từ dự toán được giao; dự toán thu, chi ngân sách; biên chế hành chính, sự nghiệp; khoa học và công nghệ năm 2026.

Trường hợp không cân đối được kinh phí thực hiện, UBND phường, xã tổng hợp gửi Sở Tài chính trước ngày 25/2 để báo cáo UBND TP bổ sung có mục tiêu theo quy định.

Ảnh minh họa: Hoàng Hà.

Sở GD-ĐT và UBND các phường, xã chịu trách nhiệm rà soát, triển khai thực hiện chế độ tiền thưởng theo quy định tại Nghị định 73 đối với các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc tự bảo đảm chi thường xuyên thực hiện thí điểm đặt hàng cung cấp dịch vụ giáo dục sử dụng ngân sách nhà nước của TP năm học 2025-2026 và thanh quyết toán kinh phí thực hiện đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các quy định có liên quan.

UBND TP Hà Nội cũng giao Sở GD-ĐT khẩn trương hoàn thành xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật, làm cơ sở xây dựng giá dịch vụ giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông của TP, trong đó cập nhật đầy đủ các chính sách, chế độ có liên quan trong giá dịch vụ giáo dục theo quy định. Đồng thời, báo cáo UBND trình HĐND ban hành để làm cơ sở triển khai trên toàn TP.