Học sinh xúc phạm giáo viên, bạn bè: Đề xuất tạm cách ly khỏi trường học

Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 04/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Dự thảo quy định phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng đối với hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong cơ sở giáo dục nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đồng thời, người vi phạm phải xin lỗi công khai người bị xúc phạm danh dự, nhân phẩm, người bị xâm phạm thân thể, trừ khi nạn nhân miễn yêu cầu này.

Học sinh xúc phạm danh dự, thân thể giáo viên, bạn bè có thể bị buộc tạm thời cách ly khỏi trường học. Ảnh minh hoạ: TT

Nếu hành vi có ảnh hưởng tiêu cực tới an toàn và hoạt động của trường, học sinh sẽ bị áp dụng thêm một trong các biện pháp sau: Buộc cách ly tạm thời khỏi môi trường học; chuyển đến cơ sở giáo dục chuyên biệt hoặc trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, cơ sở dịch vụ tư vấn học đường, công tác xã hội hoặc y tế chuyên khoa để tư vấn, hỗ trợ tâm lý - hành vi, theo đề nghị của trường và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Việc áp dụng biện pháp nào cần sự tham gia của nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục, gia đình, cơ quan y tế, cơ quan công an (nếu cần). Thẩm quyền ra quyết định thuộc về cơ quan quản lý trực tiếp hoặc UBND cấp xã, tỉnh theo phân công.

Như vậy, so với quy định hiện hành (chỉ đưa ra mức phạt tiền 5-10 triệu đồng kèm yêu cầu xin lỗi công khai), dự thảo đã bổ sung thêm biện pháp xử lý. Theo Bộ GD&ĐT, đây là điểm mới thể hiện tinh thần quyết liệt trong xử lý các hành vi vi phạm về giáo dục nói riêng cũng như trong tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nói chung, hướng tới xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

"Nếu chỉ dừng ở xử phạt tiền và buộc xin lỗi thì chưa đủ răn đe, chưa tạo điều kiện để can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Quy định mới cho phép áp dụng biện pháp cách ly tạm thời, chuyển đến cơ sở chuyên biệt hoặc tư vấn tâm lý - hành vi, vừa bảo đảm tính nghiêm minh, an toàn cho nhà trường, vừa nhân văn, hỗ trợ điều chỉnh hành vi người vi phạm", Bộ GD&ĐT cho biết.