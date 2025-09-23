Tâm tư thầy giáo gửi Bộ trưởng GD-ĐT về Thông tư 19 kỷ luật học sinh

Thầy giáo trăn trở về các biện pháp kỷ luật học sinh được đưa ra trong Thông tư 19 (quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh) khi thực tế không ít sự việc diễn ra trong thời gian gần đây.

Dưới đây là những trăn trở của thầy giáo Trần Trung Hiếu, giáo viên Lịch sử của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An:

Kính gửi PGS.TS Nguyễn Kim Sơn - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Kính thưa Bộ trưởng!

Bộ GD-ĐT đã công bố Thông tư 19 quy định về khen thưởng và kỷ luật học sinh, chính thức có hiệu lực từ ngày 31/10/2025.

Cá nhân tôi và rất nhiều cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên và phụ huynh rất tâm tư, băn khoăn về nội dung kỷ luật học sinh sai phạm nội quy trong Thông tư này.

Quan điểm của cá nhân tôi, Thông tư 19 là một văn bản pháp quy có tác động đến tất cả các gia đình có con, em, cháu đang học ở trường phổ thông, từ tiểu học đến THCS đến THPT.

Tôi cảm thấy, Thông tư này rất xa thực tiễn giáo dục và có lẽ đang làm mất quyền được giáo dục học sinh của các nhà trường.

Gia đình có pháp gia, nhà trường có kỷ cương, xã hội có pháp luật. Đó mới là một xã hội văn minh, an toàn, hạnh phúc.

Khi kỷ cương nhà trường bị xem nhẹ thì đó là cội nguồn của mọi bạo lực. Khi mức độ, hình thức kỷ luật học sinh sai phạm, thậm chí nếu sai phạm trầm trọng, vi phạm nhiều lần mà chỉ dừng lại hình thức "viết bản tự kiểm điểm" thì hệ lụy, hậu quả của sự buông lỏng kỷ cương đó sẽ khó lường và không thể cân đong đo đếm.

Người ta vẫn thường nói, thường hô, thường viết câu "Tiên học lễ, hậu học văn", "Tất cả vì tương lai con em chúng ta". Xin thưa, nếu không có hiện tại thì chẳng có tương lai. Một nền giáo dục phát triển, trước tiên phải là một môi trường giáo dục an toàn mà tất cả giáo viên, học sinh, phụ huynh cảm thấy an toàn. Muốn có một nhà trường an toàn, hạnh phúc phải có kỷ cương, kỷ luật.

Thưa Bộ trưởng!

Việc yêu cầu học sinh viết bản tự kiểm điểm là một biện pháp giáo dục trong nhà trường chứ không nên xem đó là một hình thức kỷ luật, chỉ là biện pháp mang tính nhắc nhở, giáo dục ý thức, giúp học sinh tự nhìn nhận và rút kinh nghiệm.

Nếu chỉ dừng lại ở việc viết bản tự kiểm điểm thì đây không phải kỷ luật, mà là một bước trong quá trình giáo dục, nhắc nhở.

Với những học sinh cá biệt, thường xuyên vi phạm nội quy, kỷ luật của nhà trường, thậm chí vi phạm pháp luật của nhà nước, nhà trường đã nhắc nhở nhiều lần mà không sửa thì bản tự kiểm điểm chỉ là một mớ giấy lộn.

Nội dung này của Thông tư 19 không phân biệt được sự khác nhau giữa 2 khái niệm "biện pháp giáo dục" và "hình thức kỷ luật"!

Thưa Bộ trưởng!

Nền giáo dục của chúng ta phải giáo dục các học sinh tôn trọng nội quy, kỷ luật của nhà trường trước khi các em trưởng thành để biết có ý thức tuân thủ pháp luật.

Với trách nhiệm, tâm huyết, tâm tư của một nhà giáo, tôi trân trọng kính gửi đôi lời thống thiết và kính đề nghị Bộ trưởng xem lại từng từ, từng ngữ, từng câu của Thông tư 19 - cho dù Thông tư đã công bố và thời gian có hiệu lực là từ ngày 31/10.

Kính mong Bộ trưởng lắng nghe, thấu hiểu và có giải pháp.

Trân trọng.

Trần Trung Hiếu (Giáo viên Sử - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An).

Những nỗi niềm của thầy giáo xứ Nghệ khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút nhiều ý kiến bình luận, chia sẻ của đông đảo nhà giáo, thậm chí cả các phụ huynh.

Chia sẻ với VietNamNet, thầy Trần Trung Hiếu cho hay, đây là những tâm tư, nỗi niềm trăn trở của ông cũng như nhiều thầy cô khác trong ngành. “Chúng tôi cho rằng nội dung Thông tư 19, đặc biệt về kỷ luật học sinh, có một số điểm chưa phù hợp với thực tiễn hiện nay. Rất mong những nhà quản lý giáo dục xem xét, cân nhắc, thậm chí có điều chỉnh để thông tư khi chính thức có hiệu lực, đi vào cuộc sống sẽ có tính khả thi và tạo nên sự đồng thuận của đông đảo nhà giáo, phụ huynh, học sinh", thầy Hiếu nói.