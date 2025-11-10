Hai thủ khoa đại học trở thành Giáo sư và Phó Giáo sư trẻ nhất ngành Y 2025

Sinh năm 1979, PGS.TS Hoàng Anh Tiến hiện là Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Trưởng khoa Nội Tim mạch, Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế. Ông từng đỗ thủ khoa toàn quốc khối B vào Trường Đại học Y - Dược Huế năm 1997 - một dấu mốc mở đầu cho hành trình gần ba thập kỷ gắn bó với nghề y và nghiên cứu tim mạch.

PGS.TS Hoàng Anh Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm tim mạch, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Trường Đại học Y-Dược, Đại học Huế.

Sau khi tốt nghiệp, PGS.TS Hoàng Anh Tiến tiếp tục học tập, nghiên cứu chuyên sâu và trở thành một trong những chuyên gia tim mạch can thiệp hàng đầu tại Việt Nam. Đến nay, ông đã công bố hơn 180 công trình khoa học, trong đó có trên 45 bài đăng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI/Scopus. Không chỉ là nhà nghiên cứu có uy tín, ông còn là người thầy tận tụy, đã hướng dẫn hàng chục học viên cao học và nghiên cứu sinh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực y khoa chất lượng cao cho khu vực miền Trung và cả nước.

Trong khi đó, đối với TS. Đinh Dương Tùng Anh, tại kỳ thi đại học năm 2005, Đinh Dương Tùng Anh đỗ thủ khoa đầu vào Trường Đại học Y Dược Hải Phòng với số điểm 29,5 (Toán 10, Hóa 10, Sinh 9,5).

TS. Đinh Dương Tùng Anh - Phó trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

Sinh năm 1988, TS. Đinh Dương Tùng Anh hiện là Phó Trưởng phụ trách Bộ môn Nhi, Khoa Y, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Sau khi tốt nghiệp năm 2011 với song bằng Bác sĩ đa khoa và Cử nhân Tiếng Anh, ông theo học cao học tại Đại học Paris Diderot (Pháp) và nhận bằng Thạc sĩ Sinh học tế bào - Sinh lý học và Bệnh học năm 2015. Năm 2019, ông bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Não khoa phát triển tại Đại học Kanazawa (Nhật Bản).

Trở về nước, ông gắn bó với chính ngôi trường mình từng là thủ khoa, từng bước đảm nhiệm các vị trí từ giảng viên tập sự đến Phó Trưởng bộ môn Nhi. Các nghiên cứu của ông tập trung vào lâm sàng nhi khoa, kháng thuốc vi khuẩn gây bệnh ở trẻ em và não khoa phát triển, với nhiều công trình có giá trị ứng dụng thực tiễn.

Đến nay, TS. Tùng Anh đã chủ nhiệm 8 đề tài khoa học, hướng dẫn 9 học viên sau đại học, công bố 58 bài báo khoa học, trong đó 11 bài đăng trên tạp chí quốc tế uy tín, cùng 2 giáo trình Nhi khoa phục vụ đào tạo. Ông được đồng nghiệp đánh giá là nhà giáo tận tâm, gắn kết nghiên cứu với thực hành lâm sàng, góp phần đào tạo đội ngũ bác sĩ trẻ chất lượng cho ngành Y.

Theo đánh giá của Hội đồng Giáo sư ngành Y học, năm 2025 tiếp tục là một năm có nhiều gương mặt trẻ đạt chuẩn với hồ sơ công bố quốc tế phong phú, phản ánh xu hướng trẻ hóa đội ngũ trí thức trong ngành.