Hà Nội: Gần 190.000 học sinh thi lớp 10 năm tới, phụ huynh "mất ăn mất ngủ" vì tỷ lệ chọi kỷ lục chưa từng có

Cam go kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội 2027: Số học sinh tăng kỷ lục

Năm 2026, kỳ thi vào lớp 10 Hà Nội được xem là kỷ lục nhất từ trước đến nay với 147.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó khoảng 130.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10.

Tuy nhiên, kỷ lục này sẽ nhanh chóng bị vượt qua vào năm 2027, khi dự kiến có gần 190.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Con số này được tính theo số học sinh vào lớp 6 năm 2023.

Không chỉ tăng đột biến trong một năm, quy mô học sinh lớp 9 của Hà Nội còn duy trì ở mức cao trong nhiều năm tiếp theo. Giai đoạn 2028 đến 2030, số học sinh lớp 9 được dự báo quanh mức 160.000 thí sinh mỗi năm, cao hơn khoảng 20.000 thí sinh so với năm 2026.

Học sinh thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2025. Ảnh: TA

Trong khi đó, số lượng trường THPT công lập lại tăng không đáng kể. Theo thống kê, từ năm 2021 đến nay, Hà Nội có thêm khoảng 11 - 13 trường THPT công lập, bao gồm cả các trường mới như Việt Hùng, Minh Châu chưa được giao chỉ tiêu.

Năm 2026, tỷ lệ học sinh vào lớp 10 công lập chỉ khoảng hơn 50%, thấp nhất trong 10 năm. Với quy mô gần 190.000 học sinh vào năm 2027, dự đoán tỷ lệ này có thể tiếp tục giảm, đồng nghĩa áp lực tiếp tục "đè" lên học sinh, phụ huynh, các trường.

Năm 2027 thành phố dự kiến có thêm 4 trường THPT công lập tại Đông Anh, Phú Diễn, Vĩnh Hưng và Tây Mỗ. Trong 5 năm tới, số trường dự kiến tăng ít nhất 8 đến 10 trường, bao gồm 6 trường liên cấp tiên tiến hoạt động từ năm 2029.

Chị Nguyễn Thu Hà (phường Yên Hòa, Hà Nội), phụ huynh có con đang học lớp 8 bày tỏ lo lắng khi nghe thông tin năm tới có thể lên tới gần 190.000 học sinh thi vào lớp 10. "Con mình học lực ở mức khá nhưng với tỷ lệ chọi cao như vậy thì không biết có đủ cơ hội vào trường công lập hay không. Gia đình cũng đã tính đến phương án dự phòng như trường tư, nhưng chi phí là một áp lực lớn", chị Hà cho biết.

Anh Trần Minh Tuấn (phường Đại Mỗ, Hà Nội) bày tỏ áp lực không chỉ với học sinh mà cả phụ huynh. Từ lớp 8, con đã phải học thêm khá nhiều để chuẩn bị dần cho kỳ thi. Điều anh lo nhất là tâm lý của con dễ bị căng thẳng khi nghe thông tin cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Anh Tuấn mong thành phố có thêm giải pháp tăng chỉ tiêu hoặc mở rộng trường lớp để giảm bớt áp lực cho học sinh.

"Rồng vàng" cần giữ bình tĩnh, chủ động chuẩn bị tốt về kiến thức và tâm lý

Chia sẻ với PV báo Dân Việt, thầy Cai Việt Long, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Thượng Thanh, Hà Nội cho biết, áp lực thi vào lớp 10 những năm tới dự báo sẽ gia tăng đáng kể do số lượng học sinh mỗi năm tăng cao.

Theo thống kê, nếu như mọi năm Hà Nội có khoảng 120.000 thí sinh dự thi vào lớp 10, năm nay 147.000 học sinh và dự báo năm sau sẽ tăng kỷ lục hơn. Nguyên nhân một phần do đây là lứa sinh năm 2012 - "rồng vàng" - được nhiều gia đình lựa chọn sinh con, dẫn đến quy mô học sinh tăng, trong khi số lượng trường lớp THPT công lập gần như không thay đổi.

Về giải pháp, theo thầy Long, nhà trường chủ động triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ học sinh từ sớm. Ngay từ đầu năm học lớp 9, căn cứ định hướng của Sở GDĐT, nhà trường xây dựng kế hoạch ôn tập bài bản. Học sinh được tăng cường phụ đạo vào buổi sáng sớm, bổ trợ thêm cho những em chưa đạt yêu cầu vào buổi chiều, đồng thời tổ chức thi khảo sát định kỳ mỗi tháng để các em làm quen với áp lực thi thật. Bên cạnh đó, công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cũng được chú trọng.

Liên quan đến kỳ thi năm 2027, thầy Long cho rằng nếu môn thi thứ 3 được công bố sớm sẽ giúp học sinh chủ động hơn trong việc ôn tập. “Thực tế, năm nay khi môn thứ 3 được công bố từ sớm, học sinh có tâm lý ổn định và chuẩn bị tốt hơn rất nhiều”, thầy nhận định.

Đưa ra lời khuyên cho phụ huynh và học sinh trước áp lực gia tăng, thầy Long nhấn mạnh: “Thi vào lớp 10 năm nào cũng là điểm nóng nhưng phụ huynh và học sinh cần giữ tâm lý bình tĩnh. Điều quan trọng nhất là chuẩn bị tốt kiến thức, đồng thời đảm bảo sức khỏe và tinh thần. Ngành giáo dục cũng luôn có những điều chỉnh như tăng chỉ tiêu, mở rộng trường lớp để tạo thêm cơ hội cho học sinh".

Theo thầy Long, trong thời gian tới, phụ huynh và học sinh nên theo dõi sát các định hướng chính thức từ Sở GDĐT, đặc biệt là vào đầu năm học mới, khi các kế hoạch tuyển sinh và ôn tập được công bố rõ ràng hơn.

Thầy Nguyễn Minh Phi, Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ, Hà Nội cho biết, thông tin học sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10 năm tới tăng mạnh so với các năm trước, tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh là hoàn toàn có cơ sở.

Theo thầy Phi, trong bối cảnh số lượng học sinh tăng nhanh nhưng quy mô trường lớp chưa theo kịp, giải pháp căn cơ nhất là thành phố cần tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường THPT công lập, đồng thời đầu tư thêm trường lớp mới.

“Quan điểm của tôi là cần tạo điều kiện tối đa để học sinh được học trường công lập. Đây không chỉ là câu chuyện giáo dục mà còn là trách nhiệm xã hội, giúp giảm áp lực tài chính cho nhiều gia đình”, thầy Phi nhấn mạnh.

Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Văn Thụ cho biết, năm học vừa qua, nhà trường tuyển sinh 17 lớp 10 với khoảng 765 học sinh. Nhà trường luôn cân nhắc xác định điểm chuẩn phù hợp với mong muốn mở rộng cơ hội cho học sinh.

“Có thể có những trường lo ngại điểm chuẩn thấp ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào, nhưng với chúng tôi, điều quan trọng là mang lại cơ hội học tập và niềm vui cho học sinh, phụ huynh. Đó cũng là trách nhiệm của người làm giáo dục”, thầy Phi chia sẻ.

Năm nay, Trường THPT Hoàng Văn Thụ có hơn 3.000 nguyện vọng đăng ký xét vào lớp 10. Thầy Phi nhắn nhủ với phụ huynh và học sinh "rồng vàng" cần giữ bình tĩnh, chủ động chuẩn bị tốt về kiến thức và tâm lý, đồng thời theo dõi sát các chính sách điều chỉnh từ phía ngành giáo dục.