27 địa phương chốt môn thi thứ ba, 15 nơi ấn định lịch thi lớp 10

Sau nhiều thảo luận về phương án thi tổ hợp, Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La đã chính thức công bố môn thi thứ ba là Tiếng Anh (trắc nghiệm, 60 phút). Quyết định này giúp học sinh giảm tải áp lực ôn tập so với phương án thi 6 môn tổ hợp trước đây, đồng thời đưa Sơn La trở thành địa phương thứ 27 công bố phương án tuyển sinh.

Trong số 27 đơn vị đã công bố, cơ cấu môn thi thứ ba có sự phân hóa rõ rệt:

- Nhóm chọn Ngoại ngữ (24 địa phương): Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Nghệ An, Thanh Hóa, Sơn La, Quảng Ninh, Đồng Nai, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Lạng Sơn, Lào Cai, Cao Bằng, Ninh Bình, Đồng Tháp, An Giang, Tây Ninh, Gia Lai, Quảng Trị, Hưng Yên.

- Nhóm chọn môn Tích hợp (1 địa phương): Tuyên Quang (môn Khoa học Tự nhiên).

- Nhóm Xét tuyển đại trà (2 địa phương): Vĩnh Long và Lâm Đồng (chỉ tổ chức thi tuyển 3 môn cho hệ trường chuyên).

Việc công bố sớm môn thi và lịch thi trước thời hạn 31/3 giúp học sinh lớp 9 ổn định tâm lý. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, với việc lịch thi tại một số nơi như Đà Nẵng hay Bắc Ninh đẩy lên cuối tháng 5, quỹ thời gian ôn tập của thí sinh sẽ ngắn hơn các năm trước. Phụ huynh và học sinh cần bám sát đề thi minh họa của từng Sở GD&ĐT để có chiến lược ôn luyện phù hợp với cấu trúc đề thi theo chương trình mới.