Phương thức xét tuyển đại học năm 2026 có gì khác biệt?

Năm 2026, các trường đại học vẫn duy trì nhiều phương THPT, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực/tư duy, xét tuyển thẳng và xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế. Tuy nhiên, xu hướng chung là giảm chỉ tiêu xét tuyển học bạ hoặc loại bỏ phương thức này đối với một số ngành, đồng thời siết chặt các tiêu chí xét tuyển. Vai trò của các kỳ thi riêng như HSA, HCM, TSA tiếp tục được củng cố.

Điều chỉnh đáng chú ý từ các trường đại học

Nhiều trường đại học công bố dự kiến phương án tuyển sinh 2026 đã loại bỏ hoặc giới hạn nghiêm ngặt phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT, khẳng định nỗ lực nâng cao chất lượng tuyển sinh.

Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật – ĐHQG Hà Nội: công bố không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào trong năm 2026; Trường ĐH Nha Trang: tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó không có phương thức xét học bạ (khoảng 3.800 chỉ tiêu).

Giới hạn/thay thế học bạ: ĐH Bách khoa Hà Nội: dự kiến thay thế điểm học bạ bằng điểm tư duy (kết quả kỳ thi TSA) khi xét tuyển theo phương thức hồ sơ năng lực; Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2: giới hạn chỉ tiêu và ngành sử dụng học bạ; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM: dự kiến không còn sử dụng học bạ là phương thức xét tuyển độc lập; Trường ĐH Thủy lợi: dự kiến sử dụng thêm phương thức xét tuyển kết hợp kết quả học bạ và chứng chỉ quốc tế.

Điều chỉnh tổ hợp môn và quy tắc ưu tiên

Việc thay đổi chương trình THPT yêu cầu các trường điều chỉnh tổ hợp theo hướng ưu tiên các môn học nền tảng và cốt lõi của ngành, phù hợp với việc thí sinh chỉ học 4 môn bắt buộc và 4 môn tự chọn.

Khuyến nghị cho thí sinh 2k8

Theo các chuyên gia tuyển sinh, việc các trường đại học sớm công bố phương án tuyển sinh dự kiến là một lợi thế lớn cho học sinh chuẩn bị tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Trước tình hình nhiều trường siết chặt việc xét học bạ và tăng cường các kỳ thi riêng, thí sinh cần chủ động ôn tập, tập trung tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi đánh giá năng lực/tư duy để mở rộng cơ hội xét tuyển. Đồng thời, thí sinh cũng cần xem xét lại tổ hợp môn, kiểm tra kỹ các tổ hợp xét tuyển mới, đặc biệt là các trường khối quân đội và một số trường kỹ thuật, kinh tế để đảm bảo lựa chọn môn học và có kế hoạch ôn tập phù hợp ngay từ bây giờ.

Một lưu ý vô cùng quan trọng là về lịch trình: kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra sớm hơn, vào hai ngày 11-12/6/2026, do đó thí sinh cần nắm chắc lịch trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng và nộp lệ phí để không bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, điều cốt yếu cần nhớ là các phương thức tuyển sinh này chỉ là dự kiến và sẽ được cập nhật chính thức sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản hướng dẫn tuyển sinh năm 2026, vì vậy thí sinh cần thường xuyên theo dõi thông báo chính thức từ các trường đại học quan tâm.