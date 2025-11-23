Thí sinh xét học bạ 2026 cần lưu ý gì trước sự điều chỉnh phương thức?

Thời điểm cuối năm 2025, một số trường đại học đã bắt đầu rục rịch công bố kế hoạch tuyển sinh dự kiến cho năm 2026, cho thấy sự điều chỉnh mạnh mẽ trong tổ hợp môn, tỷ trọng chỉ tiêu và các phương thức xét tuyển. Động thái này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự minh bạch, công bằng và nâng cao chất lượng đầu vào, giải quyết những lo ngại về độ tin cậy của điểm học bạ trong những năm qua.

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 dẫn đầu xu hướng siết chặt đầu vào

Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (HNPU2) thông báo dự kiến sẽ có sự thay đổi lớn trong phương thức tuyển sinh năm 2026, trong đó 17 ngành học chủ lực sẽ không còn áp dụng phương thức xét tuyển bằng học bạ THPT.

Cụ thể, các ngành sư phạm quan trọng như Toán học, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh và một số ngành Khoa học tự nhiên sẽ nằm trong danh sách dừng xét học bạ. Đây là một động thái mạnh mẽ, buộc thí sinh phải chuyển hướng sang chuẩn bị cho các phương thức đánh giá tin cậy hơn.

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học thống nhất trên hệ thống chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Theo kế hoạch, HNPU2 sẽ áp dụng 6 phương thức tuyển sinh chính, tập trung vào Điểm thi Tốt nghiệp THPT 2026 và các kỳ thi độc lập do trường hoặc Đại học Sư phạm TP.HCM tổ chức. Phương thức xét tuyển học bạ sẽ được giữ lại một cách hạn chế, chỉ áp dụng cho một số ngành đặc thù như Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, và một số ngành ngoài sư phạm như Công nghệ thông tin, Việt Nam học.

Đáng chú ý, nhà trường cũng dự kiến loại bỏ việc sử dụng điểm thi đánh giá năng lực từ các đơn vị bên ngoài (như ĐHQG Hà Nội), nhằm tập trung vào các kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của khối Sư phạm.

Nhiều trường ưu tiên kỳ thi độc lập và giảm tỷ trọng học bạ

Quyết định của HNPU2 không phải là cá biệt, mà là sự tiếp nối xu hướng đã được hình thành từ lâu ở các khối ngành đòi hỏi chất lượng cao:

Thứ nhất, nhóm các trường Y Dược hàng đầu như Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Trường Đại học Y Hà Nội đã duy trì việc không sử dụng phương thức xét tuyển học bạ trong nhiều năm. Các trường này chỉ dựa vào điểm thi chuẩn hóa (Tốt nghiệp THPT) hoặc xét tuyển kết hợp với các chứng chỉ quốc tế để đảm bảo nguồn nhân lực y tế có chất lượng tốt nhất.

Thứ hai, nhóm các trường kinh tế và công nghiệp cũng đang chủ động điều chỉnh kế hoạch. Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM dự kiến sẽ giảm đáng kể tỷ trọng chỉ tiêu dành cho xét tuyển học bạ.

Thậm chí, Trường Đại học Công thương TP.HCM đã đưa ra lộ trình dài hạn, hướng đến việc loại bỏ hoàn toàn phương thức này từ năm 2028. Các trường này đang ưu tiên mở rộng chỉ tiêu cho các kỳ thi đánh giá năng lực của các Đại học Quốc gia và các phương thức xét tuyển kết hợp.

Tại hội nghị giáo dục đại học diễn ra vào tháng 9 năm nay, Bộ GD&ĐT đã tiến hành lấy ý kiến rộng rãi về việc duy trì hay loại bỏ xét tuyển học bạ từ năm 2026. Với tỷ lệ thí sinh trúng tuyển bằng học bạ chiếm hơn 42% trong năm 2025, việc điều chỉnh này là cần thiết để đảm bảo tính công bằng và đồng đều về chất lượng sinh viên giữa các trường.

Lời khuyên cho thí sinh có nguyện vọng xét tuyển 2026

Để chủ động thích ứng với sự thay đổi lớn này, thí sinh có nguyện vọng xét tuyển năm 2026 cần theo dõi sát sao các lộ trình. Cụ thể, theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, các cơ sở đào tạo phải hoàn thành việc công bố thông tin tuyển sinh chính thức trên trang điện tử của trường trước ngày 15/2/2026. Thí sinh sẽ đăng ký xét tuyển đại học thống nhất trên hệ thống chung từ ngày 2/7 đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Bộ GD&ĐT khuyến nghị học sinh không nên quá phụ thuộc vào điểm học bạ. Thay vào đó, cần tập trung nâng cao năng lực thông qua việc ôn tập nghiêm túc cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT và chủ động tham gia các kỳ thi đánh giá năng lực độc lập do các đại học lớn tổ chức.