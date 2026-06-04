Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm: Có thí sinh "rải" 9 nguyện vọng vào 8 trường vì lo cạnh tranh khốc liệt

Thi vào lớp 10 Chuyên Sư phạm năm 2026

Sáng 4/6, gần 7.500 thí sinh chính thức tranh suất vào lớp 10 Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội, thuộc Trường Đại học Sư năm 2026. Thí sinh sẽ thi trong 2 ngày 4-5/6.

Đây là đợt thi ngay sau đợt thi của Sở GDĐT tổ chức nên thí sinh có nhiều cảm xúc đan xen.

Em Lê Minh Huy, phường Kiến Hưng, Hà Nội cho biết đợt thi này trong tâm thế thử sức, trải nghiệm và tăng cơ hội trúng tuyển vào lớp 10 ngôi trường yêu thích.

Từ sáng sớm, phụ huynh đã đưa con đi dự thi vào lớp 10.

Trong khi đó, một học sinh ở phường Đại Mỗ, Hà Nội tiết lộ đã đăng ký tổng cộng 9 nguyện vọng vào các trường. Cụ thể thí sinh này đăng ký 2 nguyện vọng chuyên Hóa, Sinh vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên; 2 nguyện vọng vào chuyên Hóa vào THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam và THPT Chuyên Nguyễn Huệ; 3 nguyện vọng vào THPT Nhân Chính, THPT Trung Văn, THPT Hoàng Quán Chi; 1 nguyện vọng vào THPT Chuyên Sư phạm và 1 nguyện vọng vào THPT Nguyễn Tất Thành.

"Em muốn đăng ký dự thi vào lớp 10 nhiều trường để có nhiều kinh nghiệm và có nhiều cơ hội để trúng tuyển. Năm nay số lượng thí sinh tăng cao hơn nên em rất lo", thí sinh này cho biết.

Cuộc đua của 7.492 thí sinh.

Trao đổi về cuộc thi, ông Vũ Văn Tiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, nhà trường nhận được 7.492 hồ sơ đăng ký thi vào lớp 10 (tăng 1.814 thí sinh so với năm ngoái). Năm 2026, Trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội tuyển 490 học sinh lớp 10, tăng 70 so với năm ngoái, do hai lớp chuyên vật lý, tin học lấy gấp đôi.

Nhiều năm gần đây số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào trường ổn định, với hơn 5.000 em. Năm 2023 có gần 6.000 thí sinh, trước đó, năm 2018 có 7.418 thí sinh đăng ký dự thi.

Nhà trường tuyển sinh trên toàn quốc nên các năm đều có thí sinh từ Tây Nguyên đến Nghệ An, Lào Cai, Cao Bằng, Tuyên Quang… về dự thi. Đặc biệt, năm nay có thí sinh đến từ đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Em là thí sinh xa nhất dự thi vào trường. Thí sinh này dự thi vào lớp chuyên Anh.

“Nhà trường rất quan tâm đến các thí sinh ở xa và có liên hệ tới phụ huynh, thí sinh để nắm tình hình nhằm hỗ trợ chỗ ăn ở. Nam sinh đã bay từ Phú Quốc tới Hà Nội vào chiều qua và hiện thuê nhà nghỉ để sinh hoạt trong những ngày thi”, ông Tiến nói.

Năm nay, có gần 2.100 thí sinh đăng ký vào lớp chuyên Anh, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 70 học sinh. Tỷ lệ chọi của lớp tiếng Anh lên tới 1/29,9 - trung bình cứ 30 thí sinh đi thi mới có 1 em trúng tuyển. Đây là mức cao nhất ở THPT chuyên Sư phạm kể từ 2020 đến nay.

Do số lượng thí sinh lớn, từ nhiều tỉnh thành về dự thi, nhà trường triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó tổ chức nhiều điểm thi cùng trong khuôn viên trường nên dễ tổ chức.

Các thí sinh dự thi vào khối chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý, Sinh học.

Ngoài ra, nhà trường bố trí lực lượng tình nguyện phân luồng từ xa để thí sinh đi bộ vào trường. Tại các điểm thi đều có sinh viên tình nguyện hướng dẫn thí sinh vào phòng thi hoặc phát nước uống, quạt mát.

Theo thông báo trước đó của trường, 6 khối chuyên gồm: Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Tiếng Anh đều tuyển 70 học sinh mỗi khối; Địa lý và Sinh học tuyển 35 học sinh.

Thí sinh dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội làm bài thi viết 4 môn: Toán (120 phút, hệ số 1), Ngữ văn (120 phút, hệ số 1), Tiếng Anh (60 phút, hệ số 1) và môn chuyên (hệ số 2).

Môn chuyên thi trong 150 phút, riêng Hóa học và Tiếng Anh thi 120 phút. Điểm môn Toán được dùng cho thí sinh thi vào cả chuyên Toán và Tin học.

Mùa tuyển sinh căng thẳng với số lượng thí sinh đông kỷ lục.

Lịch thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên ĐH Sư phạm năm 2026 trong 2 ngày 4-5/6 như sau:

Điểm xét tuyển được tính từ điểm môn chính vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2); các môn còn lại ở vòng 1 chỉ là điều kiện, không tính điểm. Cụ thể, thí sinh thi chuyên Toán, Tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý dùng điểm Toán vòng 1; chuyên Ngữ văn dùng điểm Ngữ văn vòng 1; chuyên tiếng Anh dùng điểm tiếng Anh vòng 1.