Ho có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý, cách giảm ho hiệu quả

Ho là phản xạ xảy ra khi niêm mạc đường hô hấp bị kích thích. Phần lớn các trường hợp ho cấp tính liên quan đến nhiễm virus đường hô hấp và có thể tự thuyên giảm sau khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu cơn ho kéo dài, tái phát nhiều lần hoặc kèm theo các triệu chứng bất thường, người bệnh cần đi khám để xác định nguyên nhân.

Điều quan trọng cần hiểu là ho không phải là một bệnh riêng biệt mà chỉ là triệu chứng của nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau. Tùy thuộc vào nguyên nhân gây bệnh, người bị ho có thể xuất hiện thêm các triệu chứng đi kèm như:Sốt hoặc ớn lạnh.Đau họng.Nhức đầu.Đau nhức cơ thể.Chảy nước mũi, nghẹt mũi.Chảy dịch mũi sau xuống họng.Buồn nôn hoặc nôn.Đổ mồ hôi về đêm.Khó thở hoặc tức ngực.

Sự kết hợp giữa các triệu chứng này có thể giúp bác sĩ định hướng nguyên nhân gây bệnh và đưa ra phương pháp điều trị phù hợp.

Những nguyên nhân thường gặp gây ho

Có thể pha mật ong với nước ấm hoặc kết hợp với gừng để tăng hiệu quả giảm ho.

Nhiễm virus đường hô hấp

Đây là nguyên nhân phổ biến nhất gây ho cấp tính. Các virus gây cảm lạnh, cảm cúm hoặc COVID-19 có thể kích thích niêm mạc đường hô hấp, gây viêm và làm xuất hiện các cơn ho. Trong trường hợp này, ho thường đi kèm với sổ mũi, đau họng, sốt nhẹ hoặc mệt mỏi toàn thân. Phần lớn sẽ tự khỏi khi hệ miễn dịch loại bỏ được virus.

Dị ứng và hen phế quản

Những người có cơ địa dị ứng dễ xuất hiện cơn ho khi tiếp xúc với phấn hoa, bụi nhà, lông động vật hoặc các chất kích thích trong môi trường. Hen phế quản cũng là nguyên nhân thường gặp gây ho kéo dài, đặc biệt vào ban đêm hoặc sáng sớm. Người bệnh có thể kèm theo triệu chứng khò khè, khó thở hoặc tức ngực.

Các chất kích thích từ môi trường

Khói thuốc lá, ô nhiễm không khí, hóa chất, nước hoa có mùi nồng hoặc không khí lạnh đều có thể gây kích ứng đường thở và dẫn đến ho. Người thường xuyên tiếp xúc với khói thuốc lá không chỉ có nguy cơ ho kéo dài mà còn dễ mắc các bệnh lý hô hấp mạn tính như viêm phế quản mạn hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).

Viêm phổi và các bệnh nhiễm khuẩn hô hấp

Viêm phổi, viêm phế quản do vi khuẩn, ho gà hoặc viêm thanh khí phế quản cấp đều có thể gây ra những cơn ho kéo dài. Trong trường hợp này, người bệnh thường có biểu hiện sốt cao, ho đờm, đau ngực hoặc khó thở. Đây là những dấu hiệu cần được thăm khám và điều trị sớm.

Trào ngược dạ dày thực quản

Ít người biết rằng bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) cũng là nguyên nhân phổ biến gây ho mạn tính. Khi dịch vị axit từ dạ dày trào ngược lên thực quản và vùng họng, niêm mạc đường hô hấp bị kích thích, gây ho kéo dài, đặc biệt về đêm hoặc sau bữa ăn.

Ho không phải là một bệnh riêng biệt mà chỉ là triệu chứng của nhiều tình trạng sức khỏe khác nhau.

Ho kéo dài đôi khi còn là dấu hiệu cảnh báo các bệnh lý nguy hiểm như: suy tim, thuyên tắc phổi, lao phổi, ung thư phổi, tổn thương dây thanh quản...Vì vậy, người bệnh không nên chủ quan nếu cơn ho kéo dài nhiều tuần, đặc biệt khi kèm theo sụt cân, ho ra máu hoặc khó thở.

Cách giảm ho hiệu quả

Muốn điều trị ho hiệu quả cần xác định chính xác nguyên nhân gây bệnh. Đối với các trường hợp ho do virus, cơ thể thường có khả năng tự hồi phục khi hệ miễn dịch hoạt động tốt. Trong khi đó, các trường hợp ho do vi khuẩn, hen phế quản hoặc trào ngược dạ dày cần được điều trị theo nguyên nhân cụ thể dưới sự hướng dẫn của bác sĩ.

1. Uống đủ nước

Nước giúp làm loãng dịch tiết đường hô hấp, giảm kích thích niêm mạc họng và hỗ trợ làm dịu cơn ho. Người bệnh nên uống đủ nước mỗi ngày, ưu tiên nước ấm để giúp làm dịu cổ họng và hỗ trợ quá trình phục hồi.

2. Sử dụng mật ong đúng cách

Mật ong được xem là một trong những biện pháp hỗ trợ giảm ho tự nhiên hiệu quả nhờ đặc tính kháng khuẩn và làm dịu niêm mạc họng. Có thể pha mật ong với nước ấm hoặc kết hợp với gừng để tăng hiệu quả giảm ho. Tuy nhiên, không nên dùng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi.

3. Duy trì chế độ dinh dưỡng lành mạnh

Chế độ ăn giàu vitamin, chất chống oxy hóa và chất xơ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Người bệnh nên tăng cường rau xanh, trái cây tươi, các loại đậu và thực phẩm giàu flavonoid như táo, cam, bưởi, nho hoặc đậu nành.

4. Giữ vệ sinh cá nhân

Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và không dùng chung khăn mặt, cốc uống nước với người bệnh là những biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả trong phòng ngừa các bệnh lây nhiễm đường hô hấp.

5. Ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường miễn dịch. Một cơ thể được nghỉ ngơi đầy đủ sẽ có khả năng chống lại virus và vi khuẩn tốt hơn, từ đó giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh.

Người bệnh nên đến cơ sở y tế nếu xuất hiện các dấu hiệu như: ho kéo dài trên 3 tuần, ho ra máu, khó thở hoặc đau ngực, sốt cao kéo dài, sụt cân không rõ nguyên nhân... Ho ngày càng nặng hoặc tái phát nhiều lần.

Tóm lại: Ho là phản xạ bảo vệ tự nhiên của cơ thể nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo nhiều bệnh lý từ đơn giản đến nghiêm trọng. Việc theo dõi triệu chứng, xác định nguyên nhân và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát cơn ho hiệu quả, đồng thời phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm cho sức khỏe.