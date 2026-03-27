Những ‘tấm vé’ miễn thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm 2026

Đây là thông tin quan trọng đối với phụ huynh và học sinh đang chuẩn bị cho kỳ chuyển cấp trong bối cảnh Hà Nội có nhiều thay đổi về quy chế tuyển sinh.

Theo hướng dẫn mới nhất, trường hợp đầu tiên được nhận quyền lợi này là học sinh tại các trường Phổ thông dân tộc nội trú đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025-2026, các em sẽ được tuyển thẳng vào khối THPT của chính hệ thống trường này.

Bên cạnh đó, chính sách ưu tiên cũng đặc biệt hướng tới học sinh thuộc mười sáu dân tộc rất ít người theo danh mục của Chính phủ tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP như các dân tộc Cống, Mảng, Pu Péo, Si La, Cờ Lao, Bố Y, La Ha, Ngái, Chứt, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn và La Hủ.

Thí sinh thuộc diện ưu tiên tại Thủ đô sẽ được hưởng quyền lợi tuyển thẳng vào lớp 10 THPT công lập năm 2026.

Nhóm đối tượng thứ ba là học sinh khuyết tật, những em bị khiếm khuyết bộ phận cơ thể hoặc suy giảm chức năng khiến việc sinh hoạt và học tập gặp khó khăn, với yêu cầu bắt buộc là gia đình phải cung cấp bản sao hợp lệ Giấy xác nhận khuyết tật do Chủ tịch UBND cấp xã hoặc phường cấp theo mẫu quy định của Bộ Lao động và Thương binh xã hội.

Tiếp đến là ba nhóm đối tượng sở hữu những thành tích xuất sắc gồm học sinh bậc THCS đoạt giải cấp quốc gia trong các cuộc thi văn hóa, văn nghệ, thể thao hoặc nghiên cứu khoa học kỹ thuật do Bộ GD&ĐT tổ chức. Ngoài ra, những học sinh đoạt giải trong các cuộc thi quốc tế do Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quyết định chọn cử tham gia, cùng các vận động viên giành huy chương trong các giải thi đấu thể thao từ cấp quốc gia trở lên cũng thuộc diện đặc cách này.

Về quy trình thủ tục, Sở GD&ĐT Hà Nội lưu ý học sinh hoặc người giám hộ phải có nơi cư trú tại Hà Nội mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển thẳng. Các em chỉ được đăng ký vào một trường trung học phổ thông công lập gần nhất thuộc xã hoặc phường nơi cư trú, trường hợp địa phương đó chưa có trường THPT thì sẽ được xét vào trường không chuyên gần nơi cư trú nhất.

Một điểm đáng chú ý là nếu học sinh đủ tiêu chuẩn nhưng không muốn sử dụng quyền tuyển thẳng, các em vẫn phải tham gia kỳ thi chung diễn ra vào đầu tháng 6 năm nay. Đối với các nguyện vọng vào trường chất lượng cao hoặc trường tư thục, quyền lợi tuyển thẳng không áp dụng mặc định mà học sinh cần chủ động liên hệ đăng ký theo quy định riêng của từng đơn vị.