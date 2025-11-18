Bao giờ áp dụng chính sách lương và phụ cấp mới cho nhà giáo?

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn cho biết, Bộ GD&ĐT đang tập trung triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết 71-NQ/TW, trong đó nhấn mạnh xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo là nhiệm vụ then chốt, giữ vai trò trung tâm trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Theo Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, phương châm xuyên suốt trong chiến lược phát triển giáo dục là "lấy chất lượng làm trục – lấy nhà giáo làm then chốt – lấy công nghệ làm đòn bẩy".

Cùng với việc hoàn thiện chính sách và cơ chế phát triển đội ngũ thông qua Luật Nhà giáo, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết, Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục đổi mới đào tạo, bồi dưỡng, phát triển năng lực nghề nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục; đồng thời xây dựng môi trường làm việc nhân văn, dân chủ, có tính khuyến khích và lan tỏa động lực nghề nghiệp.

Một tiết học của cô và trò Trường THCS Nguyễn Trãi, phường Giảng Võ, Hà Nội. Ảnh minh hoạ.

Về chính sách tiền lương và phụ cấp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn thông tin, Bộ GD&ĐT đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định cụ thể các chế độ tiền lương và phụ cấp đối với nhà giáo. Theo định hướng dự thảo, giáo viên có thể được hưởng hệ số lương đặc thù bên cạnh mức lương, phụ cấp thâm niên và phụ cấp ưu đãi nghề hiện hành. Dự thảo nêu nguyên tắc xác định đối tượng, mức hưởng và cách tính phụ cấp trên cơ sở pháp lý, bảo đảm công bằng, minh bạch và phù hợp thực tiễn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là dự thảo đề xuất điều chỉnh mức phụ cấp ưu đãi nghề, có thể lên đến 80% đối với giáo viên đang công tác tại vùng biên giới, hải đảo và khu vực có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn. Dự thảo cũng tính đến việc bổ sung một số loại phụ cấp phản ánh đặc thù nghề nghiệp như phụ cấp dạy kiêm nhiệm, dạy liên trường hoặc dạy tại nhiều điểm trường.

Theo dự kiến, thời điểm áp dụng hệ số lương đặc thù có thể bắt đầu từ ngày 1/1/2026 nếu các văn bản pháp lý liên quan, bao gồm nghị định và thông tư hướng dẫn, được ban hành đồng bộ. Ngoài ra, một số nhóm đặc thù được đề xuất mức phụ cấp có thể lên tới 150%, gồm giáo viên tốt nghiệp loại giỏi trở lên thuộc các lĩnh vực trọng điểm và giáo viên là người dân tộc thiểu số thuộc nhóm rất ít người, đang giảng dạy tại vùng đặc biệt khó khăn.

Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bày tỏ, việc cải cách chính sách tiền lương và phụ cấp cho nhà giáo không chỉ nhằm tháo gỡ khó khăn về thu nhập, mà còn hướng tới tạo dựng môi trường nghề nghiệp ổn định, giúp giáo viên yên tâm công tác, giảm áp lực phải làm thêm và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao vào ngành.

Luật Nhà giáo dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 sẽ là nền tảng pháp lý quan trọng để triển khai đồng bộ các chính sách lương, phụ cấp mới. Sau khi luật được ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục xây dựng, ban hành và hướng dẫn các văn bản quy định chi tiết để đảm bảo việc thực thi thống nhất, đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống.

Việc nghiên cứu nâng phụ cấp ưu đãi, áp dụng hệ số lương đặc thù và mở rộng chính sách đãi ngộ được kỳ vọng góp phần xây dựng đội ngũ nhà giáo vững chuyên môn, tâm huyết, gắn bó lâu dài với sự nghiệp trồng người, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của giáo dục Việt Nam.