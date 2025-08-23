Gần 10 điểm/môn mới trúng tuyển nhiều ngành Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

Tối 22-8, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) đối với các phương thức xét tuyển năm 2025.

Theo đó, điểm chuẩn năm nay của trường tiếp tục ghi nhận có mức rất cao, nhất là ở những ngành đào tạo giáo viên. Nhiều ngành có điểm chuẩn trên 27 theo điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2025, thậm chí trên 29 điểm.

Điển hình, sư phạm hóa học 29,38 điểm, sư phạm ngữ văn 29,07 điểm; sư phạm toán học, sư phạm vật lý, lịch sử cũng trên 28 điểm....

Cụ thể điểm từng ngành: