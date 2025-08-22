Điểm chuẩn Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch giảm nhẹ

Ngày 20-8, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) năm 2025 theo các phương thức xét tuyển cho 12 ngành đào tạo đại học chính quy.

Cụ thể, ngành Y khoa và Răng Hàm Mặt tiếp tục là hai ngành có điểm chuẩn cao nhất toàn trường. Trong đó, ngành Y khoa dẫn đầu với 25,55 điểm, còn ngành Răng Hàm Mặt cũng có điểm chuẩn rất cao là 25,26 điểm. Cả hai ngành đều xét tuyển với tổ hợp môn B00.

Điểm chuẩn các ngành khác cũng duy trì ở mức cao, như ngành Dược học có điểm chuẩn 22,00 điểm, trong khi Y học cổ truyền là 21,10 điểm. Các ngành như Kỹ thuật xét nghiệm y học, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật hình ảnh y học và Khúc xạ nhãn khoa cũng có điểm chuẩn dao động từ 20,55 đến 21,50 điểm.

Đối với các ngành còn lại, điểm chuẩn ở mức thấp hơn nhưng vẫn thu hút sự quan tâm lớn từ thí sinh. Cả hai ngành Điều dưỡng và Hộ sinh đều lấy 19,60 điểm. Các ngành Dinh dưỡng và Y tế công cộng có điểm chuẩn thấp nhất là 18,00 điểm.

Nhìn chung, điểm chuẩn các ngành của trường có giảm nhẹ so với điểm năm 2024.

Trường lưu ý, trong trường hợp có nhiều thí sinh đồng điểm, nhà trường sẽ sử dụng các tiêu chí phụ như điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia và điểm trung bình tổ hợp môn để xét tuyển. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng và chọn lọc được những thí sinh xuất sắc nhất.

Cụ thể điểm từng ngành như sau: