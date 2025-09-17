Trường đại học đầu tiên công bố mức thưởng Tết Nguyên đán 2026

Trao đổi với Tiền Phong, đại diện Trường Đại học Công thương TPHCM cho biết mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 của trường này vẫn thực hiện theo nội dung trong quy chế chi tiêu nội bộ của trường áp dụng từ năm học 2024-2025.

Theo quy chế này, mức thưởng Tết Nguyên đán 2026 của trường này sẽ bằng thưởng Tết Nguyên đán 2025 với mức 25 triệu đồng/người.

Với quy định này, tất cả người lao động ở trường, từ lao công cho đến hiệu trưởng nhà trường đều nhận chung một mức thưởng Tết Nguyên đán 2026.

Hằng năm, trường này chi khoảng hơn 20 tỷ đồng tiền thưởng Tết. Mức thưởng này áp dụng chung cho tất cả viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ một năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp.

Cũng theo vị đại diện này, với trường hợp viên chức bị kỷ luật từ khiển trách trở lên hưởng 70% mức thưởng trên; trong năm bị xếp loại thi đua 2 tháng từ B trở xuống hưởng 90% và 3 tháng từ B trở xuống hưởng 80% mức thưởng trên.

So với năm ngoái, mức thưởng Tết năm nay không thay đổi.