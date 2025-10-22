Cha mẹ quỳ xuống cho con bước qua, bài học về lòng biết ơn gây tranh cãi dự dội

Mới đây, một hoạt động được gọi là “giáo dục tội lỗi” đang gây chấn động dư luận Trung Quốc khi phụ huynh quỳ xuống làm “cầu người” để học sinh bước qua lưng mình.

Đoạn video ghi lại sự việc diễn ra tại tỉnh Hà Nam, Trung Quốc cho thấy một nhóm học sinh bị bịt mắt, lần lượt trèo qua lưng cha mẹ. Người dẫn chương trình liên tục khích lệ: “Cứ tiếp tục đi”.

Theo đó, hoạt động này là một phần của chương trình “giáo dục tội lỗi”, với mục tiêu khiến học sinh nhận thức trách nhiệm và lòng biết ơn thông qua cảm giác tội lỗi. Ngôi trường nơi diễn ra sự việc là một trường trung học cấp huyện, được quảng bá là “trường giáo dục quốc tế”. Nhóm học sinh tham gia khoảng 16 tuổi, đều là học sinh năm nhất mới nhập học.

Một người dùng mạng tự nhận là học sinh của trường kể lại: “Khi gỡ khăn bịt mắt, một bạn nữ phát hiện mình đang giẫm lên cha mẹ và bật khóc ngay tại chỗ.”

Một cựu học sinh cho biết, em cũng từng trải qua hoạt động tương tự, khi nam sinh này phải nằm xuống đất để người khác bước qua trong bài học về “tội lỗi và biết ơn”.

Sau khi video lan truyền, cuộc tranh luận dữ dội bùng nổ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Một số người ủng hộ cho rằng: “Mục đích của hoạt động này là tốt. Những giọt nước mắt của nữ sinh cho thấy tác động cảm xúc mạnh mẽ”, “Trẻ em sẽ hiểu hơn về sự hy sinh của cha mẹ và cố gắng học tập chăm chỉ hơn”.

Tuy nhiên, phần lớn cư dân mạng phản đối gay gắt: “Nghi thức ‘cầu người’ này không chỉ làm tổn thương tình cảm gia đình mà còn gieo rắc cảm giác tội lỗi độc hại vào tâm trí học sinh”, “Giáo dục không nên là sự thao túng cảm xúc. Bắt trẻ ‘giẫm lên người khác’ không thể trở thành bài học đạo đức”.

Trước làn sóng chỉ trích, ngày 7/10, nhà trường đã lên tiếng xin lỗi: “Hoạt động này do hai lớp tự phát tổ chức, có sự đồng ý của phụ huynh, nhưng cách thực hiện không phù hợp đã gây hiểu lầm cho nhiều người. Chúng tôi xin lỗi”.

Trường cho biết sẽ rà soát lại phương pháp giáo dục, đặt trọng tâm vào sức khỏe tinh thần của học sinh. Phòng Giáo dục địa phương cũng xác nhận đã nhận được khiếu nại và đang tiến hành điều tra.

Đáng chú ý, những hình thức giáo dục hoặc nuôi dạy con khác thường ngày càng xuất hiện nhiều ở Trung Quốc. Một video khác ghi lại cảnh giáo viên ở miền Tây Nam cũng tổ chức “cầu người”, nói với học sinh: “Cách em bước lên cha mẹ chính là cách họ âm thầm gánh chịu những sai lầm của em trong học tập và cuộc sống”.