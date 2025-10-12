Giáo viên bạo hành đồng nghiệp sẽ bị xử lý kỷ luật thế nào?

Từ vụ việc "nóng" ở Đắk Lắk đến chỉ đạo xử lý nghiêm của Bộ GD&ĐT

Thông tin về sự việc xảy ra vào sáng 3/10, khi một thầy giáo dạy Toán bất ngờ hành hung một đồng nghiệp ngay trong khuôn viên Trường THPT Võ Nguyên Giáp (tỉnh Đắk Lắk), đã nhanh chóng lan truyền, gây xôn xao dư luận. Đây là một hành vi khó chấp nhận trong môi trường sư phạm, nơi lẽ ra phải đề cao sự tôn trọng và chuẩn mực.

Camera an ninh ghi lại cảnh thầy giáo ở Đắk Lắk hành hung đồng nghiệp ngay trong khuôn viên trường học.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, Bộ GD&ĐT đã lên tiếng xác định hành vi này "vi phạm nghiêm trọng quy định về đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng xấu đến môi trường sư phạm". Sự việc này không chỉ là xung đột cá nhân mà còn làm suy giảm niềm tin xã hội vào những người làm công tác giáo dục.

Để chấn chỉnh, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu Sở GD&ĐT Đắk Lắk khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan và biện pháp xử lý đã thực hiện, đồng thời báo cáo Bộ trước ngày 14/10, thể hiện quyết tâm xử lý dứt điểm và nghiêm minh.

Hành vi nào bị cấm?

Chia sẻ với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, luật sư Nguyễn Văn Dương - Giám đốc Công ty Luật TNHH Andy Law khẳng định, hành vi hành hung, xâm phạm thân thể đồng nghiệp đã vi phạm các quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Luật Giáo dục 2019 đã quy định rất rõ tại Điều 69 về "Những hành vi nhà giáo không được làm". Trong đó, hành vi "Xúc phạm danh dự, nhân phẩm; xâm phạm thân thể người học, đồng nghiệp, nhân viên, người lao động của cơ sở giáo dục và người khác" là hành vi bị cấm tuyệt đối, được xếp ở vị trí hàng đầu.

Không chỉ dừng lại ở luật, hành vi này còn vi phạm Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT (Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục), yêu cầu nhà giáo phải có thái độ tôn trọng, đúng mực, không xúc phạm, làm tổn hại danh dự, nhân phẩm, thân thể đồng nghiệp.

Về mặt đạo đức, Quyết định 16/2008/QĐ-BGDĐT (Quy định về Đạo đức nhà giáo) cũng nêu rõ nhà giáo phải Sống hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ danh dự của đồng nghiệp, không làm tổn hại đến lợi ích và uy tín của đồng nghiệp. Rõ ràng, việc sử dụng bạo lực ngay tại trường học đã đi ngược lại mọi chuẩn mực và nguyên tắc cốt lõi của nghề giáo.

Theo luật sư, tùy theo mức độ và hậu quả của hành vi, giáo viên vi phạm không chỉ đối diện với sự lên án của dư luận mà còn phải chịu trách nhiệm pháp lý đa chiều.

Với tư cách là viên chức, người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo Nghị định 112/2020/NĐ-CP. Hành vi xâm phạm thân thể, gây dư luận xấu như vụ việc tại Đắk Lắk có thể dẫn đến mức kỷ luật cao nhất. Mức Cảnh cáo được áp dụng nếu hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nhà trường. Tuy nhiên, nếu sự việc được đánh giá là vi phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt khi có dấu hiệu vi phạm hình sự, hình thức Buộc thôi việc sẽ được áp dụng. Đây là một chế tài nghiêm khắc, đồng nghĩa với việc chấm dứt sự nghiệp giáo dục của người vi phạm.

Ngoài bị xử lý kỷ luật, người hành hung còn phải đối mặt với trách nhiệm bồi thường dân sự theo Bộ luật Dân sự 2015. Nếu người bị hại có yêu cầu, người vi phạm phải bồi hoàn toàn bộ chi phí khám chữa bệnh, thu nhập bị mất, và đặc biệt là bồi thường tổn thất về tinh thần.

Đáng lưu ý hơn cả là nguy cơ truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo luật sư, nếu hành vi hành hung gây thương tích cho đồng nghiệp đạt tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% trở lên, hoặc dưới 11% nhưng thuộc các trường hợp cấu thành tội phạm khác, người này có thể bị xử lý về Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015. Khi một giáo viên vướng vào lao lý và bị Tòa án tuyên án, họ sẽ tự động bị Buộc thôi việc theo quy định về kỷ luật viên chức.