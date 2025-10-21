Chưa thể triển khai việc sắp xếp trường đại học

Bộ cho biết, thực hiện Nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo, Bộ GD&ĐT được giao xây dựng hai đề án lớn: Đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học và Đề án chuyển một số cơ sở giáo dục đại học về địa phương quản lí, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét trong năm 2026.

Ngoài ra, tại Nghị quyết số 03, Chính phủ cũng giao Bộ GD&ĐT chủ trì xây dựng đề án chuyển các cơ sở giáo dục ĐH đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ quản lí.

Sinh viên trong lễ chào đón tân sinh viên năm 2025. Ảnh: HSB

Căn cứ nội dung cuộc họp ngày 25/9 do Phó thủ tướng Lê Thành Long chủ trì với các bộ, ngành liên quan, Bộ GD&ĐT đang dự thảo phương án tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trong đó, Bộ dự kiến đề xuất thống nhất chuyển nội dung đề án sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục ĐH vào đề án chuyển một số cơ sở giáo dục ĐH về địa phương quản lí để đảm bảo tính tổng thể việc sắp xếp, tinh gọn hệ thống thành một đề án thống nhất trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Vì vậy, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trực thuộc của Bộ GD&ĐT chưa thể triển khai.

Đối với việc sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục thường xuyên, Bộ GD&ĐT cho biết, qua rà soát thực tế đánh giá việc triển khai thực hiện có một số khó khăn.

Thứ nhất, giai đoạn hiện nay chưa có cơ sở pháp lí để thực hiện chủ trương hợp nhất trung tâm giáo dục nghề nghiệp và trung tâm giáo dục thường xuyên thành trung học nghề tương đương cấp THPT.

Vì vậy, Bộ đề xuất ban chỉ đạo cho chủ trương chỉ thực hiện rà soát, sắp xếp tinh gọn các trung tâm theo khu vực liên phường, xã; việc tổ chức các trung tâm này thành trường trung học nghề hoặc sáp nhập vào trường trung cấp, trường cao đẳng nghề sẽ thực hiện sau khi mô hình trường trung học nghề trong Luật Giáo dục nghề nghiệp sửa đổi được thông qua.

Đối với việc định hướng mỗi tỉnh, thành phố có tối đa không quá 3 trường dạy nghề, Bộ cho biết, Luật Giáo dục, Luật Giáo dục Nghề nghiệp không quy định khái niệm trường dạy nghề. Việc định hướng sắp xếp, tinh gọn các trường là cần thiết.

Tuy nhiên, cần làm rõ thêm đây là định hướng đối với trường công lập, đồng thời đề xuất ban chỉ đạo xem xét đặc thù của các tỉnh, thành phố có quy mô lao động lớn, đang có nhiều trường cao đẳng, trung cấp công lập trực thuộc.