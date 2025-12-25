Bộ trưởng Giáo dục: Sắp xếp trường học không phải giảm số lượng bằng mọi giá

Cùng với việc xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, trong năm 2025 các tỉnh, thành phố trên toàn quốc sắp xếp, tổ chức lại hệ thống trường mầm non, trường phổ thông phù hợp thực tế.

Bộ GD&ĐT quy định chuẩn tối thiểu và tối đa về quy mô trường học ở các cấp, trong đó tối đa là: mầm non 30 lớp; tiểu học 40 lớp; THCS 45 lớp, THPT 50 lớp; trường liên cấp 50 - 75 lớp.

Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, có nơi sắp xếp một cách cơ học, ghép 3-4 trường vào nhau dẫn đến số lớp/trường học rất lớn, vượt quy định; có trường lên tới 9 phó hiệu trưởng. Bên cạnh đó, nhiều địa phương sáp nhập hợp lí, giảm được số trường manh mún, tập trung nâng cao chất lượng. Bộ GD&ĐT đã kiểm tra, đánh giá việc sắp xếp trường học ở các địa phương.

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương sắp xếp trường học theo hướng thuận lợi cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy học.

Theo ông Phùng Quốc Lập, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Phú Thọ chia sẻ, việc sáp nhập các cơ sở giáo dục ở tỉnh tập trung vào những trường, điểm trường quy mô nhỏ, không còn phù hợp, đồng thời không đặt nặng yêu cầu hoàn thành trong thời gian ngắn. “Sắp xếp mạng lưới trường lớp là vấn đề nhạy cảm, cần có lộ trình phù hợp, tạo thuận lợi cho học sinh, người dân và đội ngũ nhà giáo”, ông nói.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Hà Lan Anh chia sẻ, sau khi sáp nhập 3 tỉnh Ninh Bình, Nam Định và Hà Nam, địa phương có hơn 1.600 trường học các cấp, 39 cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trên cơ sở rà soát tổng thể, tỉnh từng bước tinh gọn đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, ưu tiên phát triển trường lớp tại khu vực đông dân cư, khu công nghiệp và vùng đô thị hóa nhanh; hợp nhất, đổi tên một số trung tâm để nâng cao hiệu quả hoạt động. Quá trình sắp xếp được thực hiện theo lộ trình phù hợp, gắn với quy hoạch đất đai, đầu tư cơ sở vật chất, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh.

Việc sắp xếp các cơ sở giáo dục được tỉnh thực hiện nhằm khắc phục những bất cập trong mạng lưới trường học, nhất là đối với các cơ sở giáo dục không đáp ứng quy định bắt buộc của ngành.

Phó Chủ tịch tỉnh Ninh Bình cũng khẳng định, sau sắp xếp, địa phương sẽ giải quyết bài toán thiếu 6.000 giáo viên đồng thời giảm đầu mối quản lí, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục. Tỉnh cũng tiến tới tự chủ, trước mắt tập trung vào lĩnh vực giáo dục và y tế nhằm tinh gọn bộ máy, giảm áp lực ngân sách Nhà nước.

Kiên quyết xử lí cơ sở quy mô nhỏ lẻ

Liên quan việc sắp xếp trường lớp, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết, công tác rà soát, sắp xếp trường học phải được hoàn thành và báo cáo T.Ư trước ngày 31/12, trong đó địa phương đánh giá đầy đủ quy mô, mức độ phù hợp và hiệu quả hoạt động của từng cơ sở.

Trong quá trình sắp xếp, kiên quyết xử lí các cơ sở quy mô quá nhỏ, không bảo đảm an toàn, cơ sở vật chất và chất lượng nuôi dạy, đặc biệt là các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục không đủ điều kiện. Không sáp nhập trường mầm non vào trường phổ thông, không dồn ghép tiểu học, THCS, THPT vào thành một trường, trừ các mô hình liên cấp tư thục đã có sẵn.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông phải được thực hiện thận trọng, có lộ trình.

Theo Bộ trưởng, việc sắp xếp trường mầm non, phổ thông phải được thực hiện thận trọng, có lộ trình rõ ràng, tuyệt đối không làm gián đoạn hoạt động dạy và học, nhất là trong thời điểm học sinh đang học giữa học kì. Không vì yêu cầu sắp xếp mà gây xáo trộn lớn, ảnh hưởng đến quyền lợi học tập của học sinh. Đề án sắp xếp cần làm rõ số đầu mối giảm, số giữ lại, lộ trình thực hiện cụ thể và bám sát thực tiễn, không áp dụng máy móc.

Mỗi địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội, mật độ dân cư, giao thông và đặc thù vùng miền khác nhau do đó việc sắp xếp phải căn cứ cụ thể vào từng địa bàn, không rập khuôn giữa đô thị, đồng bằng, miền núi, vùng sâu, vùng xa.

“Mục tiêu cốt lõi của sắp xếp là tổ chức dạy học và quản lí hiệu quả, thuận lợi hơn, không chạy theo chỉ tiêu gượng ép, không áp đặt các con số cứng nhắc như mỗi xã chỉ còn một trường hay giảm theo tỉ lệ bắt buộc. Có nơi cần giảm đầu mối, nhưng cũng có nơi cần giữ nguyên hoặc tăng thêm trường lớp, nhất là khu vực dân cư đông, khu công nghiệp, nơi trường học đang quá tải. Sắp xếp không phải để giảm số lượng bằng mọi giá mà phải hợp lí và hiệu quả”, ông Sơn nói.