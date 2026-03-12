Tại sao cha mẹ càng biết cách 'tiêu tiền của con' thì gia đình lại càng hạnh phúc, ấm êm?

Đằng sau đó là nỗi lo sợ làm phiền con, nhưng thực tế, tình yêu đích thực của cha mẹ và con cái là khiến đối phương cảm thấy mình được cần đến và được thấu hiểu. Biết cách đón nhận là một sự thành toàn; biết cách tích lũy lại là một tình yêu sâu sắc hơn. Nếu bạn đang có lương hưu, hãy học cách "nhận" để tình thân thêm bền chặt.

Dù bạn có lương hưu, hãy đón nhận lời khuyên này: "Nhận lễ là thành toàn, giữ tiền là trí tuệ"

Cha mẹ nhận quà của con cũng là một sự thấu hiểu

1. Hào phóng nhận quà: Đừng để lòng hiếu thảo của con phải "lạnh giá"

Cổ nhân có câu: "Người có hiếu thường biết ơn và không quên cội nguồn". Con cái thể hiện tình yêu qua những món quà cụ thể. Trong món quà ấy chứa đựng niềm tự hào về sự thành đạt và lòng biết ơn muốn báo đáp đấng sinh thành. Nếu bạn luôn từ chối một cách cứng nhắc, chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh lên tấm lòng mềm yếu nhất của con.

Một nhà văn nọ cả đời giản dị, dạy con rất nghiêm. Khi người con trai nhận tháng lương đầu tiên, anh hào hứng mua một con gà quay về biếu bố. Trái với mọi khi, người cha không nói "đừng phí tiền" mà mắt sáng lên, cầm ngay chiếc đùi gà ăn một cách ngon lành và khen: "Ngon! Con trai mua có khác!". Khoảnh khắc đó, người con tràn ngập cảm giác thành tựu và hạnh phúc. Nhận quà không phải là tham lam, mà là cho lòng hiếu thảo của con một nơi nương náu ấm áp.

Ảnh minh họa

2. Yên tâm tận hưởng: Sự hưởng thụ của cha mẹ là phúc phận của con cái

Nhiều cha mẹ tiết kiệm đã thành thói quen, áo mới con mua thì cất đáy tủ, thực phẩm bổ dưỡng thì bày làm cảnh. Sự "không nỡ" ấy tưởng là trân trọng, thực chất lại tạo ra khoảng cách.

Trân trọng thực sự không phải là cất giữ, mà là sử dụng hiệu quả. Bạn dùng đồ con mua một cách thản nhiên, con nhìn thấy sẽ vui lòng. Nghệ sĩ thư pháp Hoàng Đình Kiên thời Bắc Tống, dù công việc bận rộn vẫn tự tay rửa bô, pha trà hầu hạ mẹ mỗi ngày. Khi người làm muốn thay, ông nói: "Hiếu tại tâm, hiếu phải hành". Sự đón nhận cung kính của người mẹ chính là cách bà để con mình được thực hiện đạo hiếu một cách trọn vẹn nhất.

Ảnh minh họa

3. Khéo léo giữ tiền: Tích lũy cho con một "đường lui" lúc gian khó

Với tiền con cái biếu, cha mẹ thông thái sẽ không tiêu sạch, cũng không trả lại ngay lập tức mà lặng lẽ lập một tài khoản riêng cho con.

Bạn không thiếu tiền lương hưu để dưỡng già, nhưng con cái trong tương lai có thể gặp lúc khó khăn cần kíp. Khoản tiền tích góp này không đơn thuần là tiết kiệm, mà là sự bảo vệ thầm lặng, là "vốn liếng" dự phòng giúp tình thân thêm vững vàng trước bão tố.

Một doanh nhân định kỳ gửi tiền về cho mẹ ở quê. Người mẹ sống thanh đạm, dành dụm hầu hết số tiền đó gói trong một chiếc khăn xanh cất dưới đáy rương. Khi công ty của người con gặp khủng hoảng tài chính cận kề phá sản, người mẹ không nói lời nào, chỉ lấy bọc khăn nặng trĩu ấy ra: "Tiền của con, mẹ vẫn giữ hộ đây. Mẹ không dùng đến, giờ con cầm lấy mà làm việc lớn". Số tiền như "than sưởi giữa tuyết", đã giúp người con vượt qua giai đoạn ngặt nghèo nhất đời mình.

Trí tuệ của sự "cho" và "nhận"

Ở tuổi xế chiều, sống cùng con cái cần tình cảm nhưng cũng cần cả trí tuệ. Hào phóng nhận quà là thành toàn tình yêu của con; yên tâm sử dụng là tận hưởng lòng tốt của con; âm thầm giữ tiền là kéo dài tình yêu của bạn dành cho con. Đây vừa là sự thông thái của bậc cha mẹ, vừa là tầm nhìn xa của một gia đình hạnh phúc.

Để con cái được hạnh phúc khi chăm lo cho cha mẹ, bạn hãy luôn nhớ:

Nhận quà là thành toàn: Tạo cảm giác thành tựu và lòng tự tôn cho con cái khi chúng báo hiếu.

Sử dụng là hưởng phúc: Đừng cất tủ đồ con mua, hãy dùng chúng để con cái cảm thấy niềm vui của mình được lan tỏa.

Giữ tiền là dự phòng: Coi tiền con biếu như một quỹ dự phòng để giúp đỡ ngược lại con cái lúc chúng gặp khó khăn trong tương lai.

Sự luân chuyển của tình yêu chỉ bền vững khi có cả người cho và người nhận một cách thông tuệ.